Карлос Алкарас продължава да държи уникално постижение в тениса

Испанската тенис звезда Карлос Алкарас продължава да държи уникално постижение в световния елит при мъжете. Световният номер 2 все още няма загуба от по-млад от него тенисист. 22-годишният Алкарас стана професионалист още през 2018-а, докато е на 15 години, а оттогава насам няма играч, който да е по-млад от испанеца и да го е побеждавал - статистика, която може да се промени в следващите години.

Алкарас все още няма загуба от по-млад тенисист

Алкарас се класира за осминафиналите на Мастърса в Синсинати, побеждавайки своя набор Хамад Медедович от Сърбия в два сета. Напред продължава и основният съперник на Карлос - Яник Синер, който пък се справи с Габриел Диало, като на италианеца му се наложи да играе оспорван тайбрек във втория сет. Атман, Манарино, Комесана, Рубльов, Нарди, Хачанов и Лехечка също записаха победи, а на един гейм от успех е и Саша Зверев.

Испанецът влезе мощно в световния елит при мъжете

Иначе Карлос Алкарас впечатли световния тенис с достигането до номер 1 в световната ранглиста още през 2022 година, когато бе едва на 19 години. Той вече има 21 титли в кариерата си, като 5 от тях са в Големия шлем. Алкарас има и сребърен медал от олимпийски игри, след като миналата година достигна до финал в Париж, но отстъпи на Новак Джокович. Макар и само на 22 години, Алкарас вече е заработил близо 50 милиона долара от наградни фондове.

