Григор Димитров обясни защо се е отказал от мача срещу Даниил Медведев

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изрази задоволство от участието си на турнира "Мастърс" в Париж. За 34-годишния хасковлия това бе първа официална поява на корта след контузията, която получи по време на "Уимбълдън" в гръдния мускул и която наложи оперативна намеса. Във френската столица Димитров изигра два мача, като записа победа на сингъл и загуба на двойки, преди да реши да се откаже преди старта на двубоя си с Даниил Медведев от втория кръг в надпреварата по единично.

Григор Димитров почувствал, че е правилният момент да спре в Париж

Сега Димитров използва социалните мрежи, за да даде лаконично обяснение за решението си да се оттегли от срещата с Медведев. Българинът написа, че е усетил, че това е правилният момент да спре. Причината вероятно е, че Григор иска да се предпази от проблеми с контузията, която го извади от игра за близо 3 месеца. Той обаче гледа уверено към новия сезон 2026, който започва след два месеца - с първите турнири в Австралия, и по-специално този в Мелбърн от Големия шлем.

Grigor Dimitrov on Instagram pic.twitter.com/GBjq3YIJzW — Mario Boccardi (@boccardi_marioo) October 29, 2025

"Седмицата в Париж бе успешна и аз съм горд, че успях да проверя състоянието си и да докажа, че усилията, които положих, и тези на екипа ми са били правилни. След като се представих на добро ниво през последните дни, почувствах, че сега е правилният момент да спра. Развълнуван съм за предизвикателствата и възможностите, които ще ми донесе 2026 година. Благодаря на всички за топлото посрещане, обичта и усмивките", написа Димитров в профила си в Инстаграм.

ОЩЕ: Въпреки дългото отсъствие: Григор Димитров заработи колосална сума в тениса през 2025-а