Краткият престой на Григор Димитров в Париж му донесе 6-цифрена сума

29 октомври 2025, 22:07 часа 901 прочитания 0 коментара
Най-добрият български тенисист Григор Димитров се задържа съвсем за кратко на силния турнир от сериите Мастърс 1000 в Париж, но въпреки това си заслужи 6-цифрена сума от наградния фонд на надпреварата. Българската тенис звезда заработи около 114 500 лева под формата на премии за участието си на сингъл и на двойки, като по-голямата сума дойде след победата му над Джовани Мпетши Перикар.

Григор реши да участва и на сингъл, и на двойки, където игра в тандем с Никола Маю, но допуснаха загуба още в първия кръг. Участието им обаче им донесе по 14 350 евро. В турнира на сингъл Димитров записа победа над местния представител Перикар, с което прескочи първия кръг и се класира за 1/16-финалите. Макар и да не излезе за мача си срещу Даниил Медведев, Димитров си заслужи 44 220 евро от наградния фонд.

Така Григор Димитров спечели общо 58 570 евро - или малко над 114 500 лева. Григор взе и 50 точки за световната ранглиста, но те няма да му свършат особена работа, тъй като през миналата година стигна до 1/4-финал, а сега ще загуби 150 точки от актива си. Очаква се българинът да загуби нови шест места и да падне до номер 44 в световната ранглиста в началото на новата седмица.

Иначе това бе последният турнир за Григор Димитров през 2025 година. Сега той насочва вниманието си към подготовка за новия сезон и първия турнир от Големия шлем за 2026-а - този в Мелбърн.

