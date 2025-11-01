Голям тенис талант на България ще дебютира в ATP 250, в един поток е с Джокович

Една от големите тенис надежди на България - Иван Иванов, ще дебютира на турнир от сериите АТР 250. Световният номер 1 при юношите ще играе на надпреварата в зала в Атина, за която получи "уайлд кард", и ще започне директно от основната схема. В първия кръг варненецът, който на 30 октомври навърши 17 години, ще премери сили с квалификант. В потока на Иванов е живата легенда Новак Джокович.

Иван Иванов ще играе в турнира на Джокович

При добро стечение на обстоятелствата двамата могат да се изправят един срещу друг на 1/2-финал. Преди това обаче българинът трябва да надвие квалификанта, срещу когото ще играе на 3 или 4 ноември. При успех на старта шампионът от Уимбълдън и US Open при момчетата ще се изправи на осминафиналите срещу победителя от мача между унгареца Фабиан Марожан и американеца Райли Опелка.

Ноле пък по право ще се включи директно от втория кръг, където чака по-добрия измежду Алехандро Табило и Адам Уолтън. Както е известно, Джокера премести турнира от Белград в гръцката столица, след като сам напусна Сърбия и заживя със семейството си в Атина.

С дебюта си в Тура Иван Иванов става вторият най-млад наш тенисист в АТР Тура след Адриан Андреев, който дебютира в Мец през септември 2016-а на 15 години и 4 месеца, предава БНР.

