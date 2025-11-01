Войната в Украйна:

Голям тенис талант на България ще дебютира в ATP 250, в един поток е с Джокович

01 ноември 2025, 14:33 часа 394 прочитания 0 коментара

Една от големите тенис надежди на България - Иван Иванов, ще дебютира на турнир от сериите АТР 250. Световният номер 1 при юношите ще играе на надпреварата в зала в Атина, за която получи "уайлд кард", и ще започне директно от основната схема. В първия кръг варненецът, който на 30 октомври навърши 17 години, ще премери сили с квалификант. В потока на Иванов е живата легенда Новак Джокович.

Иван Иванов ще играе в турнира на Джокович

При добро стечение на обстоятелствата двамата могат да се изправят един срещу друг на 1/2-финал. Преди това обаче българинът трябва да надвие квалификанта, срещу когото ще играе на 3 или 4 ноември. При успех на старта шампионът от Уимбълдън и US Open при момчетата ще се изправи на осминафиналите срещу победителя от мача между унгареца Фабиан Марожан и американеца Райли Опелка.

Окачените бутонки

Ноле пък по право ще се включи директно от втория кръг, където чака по-добрия измежду Алехандро Табило и Адам Уолтън. Както е известно, Джокера премести турнира от Белград в гръцката столица, след като сам напусна Сърбия и заживя със семейството си в Атина.

С дебюта си в Тура Иван Иванов става вторият най-млад наш тенисист в АТР Тура след Адриан Андреев, който дебютира в Мец през септември 2016-а на 15 години и 4 месеца, предава БНР.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Григор Димитров обясни защо се е отказал от мача срещу Даниил Медведев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Новак Джокович Иван Иванов тенис
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес