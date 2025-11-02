Миналогодишен шампион от Големия шлем сложи край на кариерата си

Индийската икона Рохан Бопана, един от най-дългогодишните и най-титулувани играчи в страната, обяви оттеглянето си от професионалния тенис. По този начин той сложи край на забележителна 20-годишна кариера. 44-годишният тенисист обяви новината на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж, с което свали завесата на една от най-вдъхновяващите кариери в индийския спорт. През двете десетилетия в ATP Тура Бопана спечели две титла от Големия шлем на двойки – Australian Open 2024 и Ролан Гарос 2017 (смесени двойки).

Краят на една ера в индийския тенис

Само преди няколко седмици Бопана заяви в интервю, че ще се оттегли от спорта, когато моментът настъпи. В събота този ден дойде. За един спортист, който преодоля възрастта и очакванията, като стана най-възрастният победител в турнир от Големия шлем и най-възрастният №1 в света в историята на двойките, оттеглянето му слага край на една изключителна глава. Кариерата на Бопана беше изградена върху упоритост и страст, което му спечели възхищението на поколения играчи и фенове. Известен с мощния си сервис и спокойното си присъствие на корта, той постоянно повишаваше престижа на Индия в световния тенис.

Бопана достигна и до още четири финала от Големия шлем, което е доказателство за неговата дълголетие и постоянство на най-високо ниво. Освен това, Бопана спечели множество ATP титли, представляваше Индия в няколко кампании за Купа Дейвис и участва в Олимпийските игри.

"Как да се сбогуваш с нещо, което е дало смисъл на живота ти?"

Бопана изрази дълбока благодарност за пътуването, което определи живота му: "Как да се сбогуваш с нещо, което е дало смисъл на живота ти? След 20 незабравими години в турнирите, настъпи този момент. Да представлявам Индия беше най-голямата чест в живота ми и всеки път, когато стъпвах на корта, играех за това знаме, за това чувство, за тази гордост." Ветеранът в тениса благодари на треньорите, партньорите и феновете си, като добави, че се надява кариерата му да вдъхнови бъдещите индийски играчи да мечтаят смело и да работят усилено.

Историята на Бопана е история на издръжливост, преоткриване и тихо съвършенство. Дори и след като навърши 40 години, той продължи да се състезава с най-добрите в света и често ги побеждаваше, като кулминацията беше победата му на Откритото първенство на Австралия през 2024 г., която го направи най-възрастният шампион в историята на Големия шлем в мъжкия двойки. С оттеглянето си от състезанията Бопана оставя след себе си не само наследство от трофеи, но и трайно културно влияние, предефинирайки какво могат да постигнат дълголетието и вярата в индийския тенис. Пътуването му от кортовете в Бангалор до световната слава ще продължи да вдъхновява поколения.

