Още двама играчи си осигуриха място на Финалите на ATP, а световният №4 излетя от Мастърса в Париж

Бен Шелтън и Алекс де Минор постигнаха победи в третия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Париж с награден фонд 6 128 940 евро. Двамата се класираха за финалния за сезона турнир на АТП, който ще се проведе в Торино през ноември и събира най-добрите осем през тенисисти през годината. В същото време пък световният номер 4 Тейлър Фриц отпадна от надпреварата във френската столица.

Шелтън и Де Минор ще играят на Финалите на ATP

Американецът Шелтън, номер 5 в основната схема, се наложи срещу Андрей Рубльов със 7:6 (6), 6:3. Първата част премина без пробиви, а Шелтън се нуждаеше от четири възможности, за да победи в тайбрека с 8:6. Във втория сет поставеният под номер 12 руснак загуби на два пъти подаването си, а срещата продължи час и 36 минути. На четвъртфиналите Бен Шелтън ще се изправи срещу Яник Синер или Франсиско Серундоло.

Ясни са 7 от общо 8-те финалисти

Младият американец за първи път в кариерата си достигна до финалния за сезона турнир, в който ще участват Карлос Алкарас, Яник Синер, Новак Джокович, Тейлър Фриц и Александър Зверев. А на Финалите ще играе и Де Минор, номер 6 в схемата на турнира в Париж, който се наложи лесно с 6:2, 6:2 срещу Карен Хачанов и за втори последователен път си осигури място сред най-силните осем през сезона. 

Бублик отстрани световния номер 4 Фриц от Париж

На четвъртфиналите във френската столица Де Минор ще играе срещу Александър Бублик. Казахстанецът, който е поставен под номер 13, елиминира Тейлър Фриц със 7:6 (5), 6:2. Четвъртият в основната схема американец постигна 26 печеливши удара срещу 32 в полза на Бублик в двубоя, продължил 87 минути.

Валентин Вашеро победи Камерън Нори със 7:6 (4), 6:4. Във втория кръг британецът се наложи срещу лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас, но сега отстъпи в два сета срещу представителя на Монако. Вашеро ще играе срещу Феликс Оже-Алиасим на четвъртфиналите. Поставеният под номер 9 канадец победи след обрат с 3:6, 6:3, 6:2 германеца Даниел Алтмайер.

