Българският талант Иван Иванов тренира с трикратен шампион от Големия шлем преди важен турнир

Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов проведе тренировка с трикратния шампион в турнирите от Големия шлем Стан Вавринка преди първия си мач на турнира от сериите ATP 250 в Атина. Българинът ще дебютира във вторник в основната схема на надпревара от този ранг.

Юношеският шампион на Уимбълдън и Ю Ес Оупън Иван Иванов получи „уайлд кард“ за участие в турнира на твърд корт в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград. Вавринка, който също участва с „уайлд кард“, е трикратен шампион в турнири от Големия шлем, като е печелил Ю Ес Оупън, Ролан Гарос и Аустрелиън Оупън.

Иван Иванов ще срещне германец в първия кръг

Ivan Ivanov with Stan Wawrinka pic.twitter.com/4Wie8FgP9J — 🦖 (@RamoFootball) November 2, 2025

„Благодаря за тренировката днес“, написа Иванов в Инстаграм.

Иванов ще играе в първия кръг срещу №125 в световната ранглиста за мъже Яник Ханфман (Германия). 34-годишният германец премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Ханфман е достигал до №45 в света и може да се похвали с два ATP финала.

При успех, Иван Иванов във втория кръг ще играе срещу победителя от мача между Райли Опелка (САЩ) и Вит Коприва (Чехия).

