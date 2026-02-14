Посъветваха Новак Джокович да се откаже от турнир от Големия шлем, ако иска да спечели 25-а титла

В началото на година Новак Джокович отново напомни на тенис света колко велик е с впечатляващото си представяне на Australian Open. 38-годишният сърбин доказа, че все още е повече от способен да се бори за най-големите награди в тениса, след като достигна финала, като по пътя си детронира миналогодишния шампион Яник Синер. Стремежът на сърбина към 25-та титла от Големия шлем обаче приключи в мача за титлата, когато се изправи срещу №1 в света Карлос Алкарас.

Бивш тенисист смята, че Джокович трябва да "жертва" едно участие, за да спечели 25-а титла

В Мелбърн ясно се видя, че Джокович все още има необходимата амбиция да се опита да надмине себе си и да спечели 25-та титла от Големия шлем. За да се случи това, бившата първа ракета на Великобритания Грег Руседски счита, че сръбският тенисист трябва да пропусне един от "мейджър" турнирите - Ролан Гарос, и да се фокусира върху Уимбълдън, където има по-големи шансове да постигне тази цел. Джокович е спечелил "само" три титли от Ролан Гарос, който беше най-голямото му предизвикателство да завърши кариерния си "Гранд Слам". Междувременно на "Ол Инглънд Клъб" сръбският тенисист е вдигал трофея седем пъти.

Затова бившият №1 на Великобритания смята, че Новак трябва да концентрира усилията си върху сезона на трева, тъй като ще му бъде много трудно да се състезава срещу Яник Синер и Карлос Алкарас на клей. "Смятам, че Новак трябва да пропусне Ролан Гарос и да се концентрира върху Уимбълдън", заяви Руседски в подкаста Off Court with Greg. Това решение би било донякъде рисковано, тъй като сръбският тенисист ще пристигне с по-малко мачове в актива си за третия "мейджър" турнир за годината, но и по-отпочинал. Миналата година Новак загуби на 1/2-финалите на Ролан Гарос от Яник Синер с 0:3 (4:6, 5:7, 6:7), но мачът продължи три часа и той имаше възможности да го удължи поне до четвърти сет. Затова тази година може да има шансове да се състезава, както показа в Австралия.

ОЩЕ: След загубата от Алкарас: Джокович отново намекна за отказване от тениса

Турнирите от Големия шлем са приоритет за Ноле

Ясно е, че Джокович ще се фокусира почти 100% върху турнирите от Големия шлем, тъй като това е това, което го мотивира най-много в момента. Миналата година Новак участва в ATP 500 в Доха, главно за да играе на двойки с Фернандо Вердаско в последния му турнир като професионалист, но тази година би било необичайно да го видим преди надпреварата от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс. Що се отнася до сезона на клей, всичко ще зависи от самия него. В момента Новак е №3 в света и знае, че може да спечели повече точки за ранглистата преди Ролан Гарос, тъй като миналата година отпадна в ранните кръгове на Индиън Уелс, Монте Карло и Мадрид.

Между Ролан Гарос и Уимбълдън, Джокович не е играл в нито един турнир през 2025 г., така че пропускането на втория турнир от Големия шлем за годината изглежда нереалистично, освен ако не става въпрос за контузия. Въпреки това, миналата година сръбският тенисист не потвърди, че ще се върне във френската столица, след като отпадна от турнира. Може би ще предпочете да се подготви още няколко седмици и да пристигне свеж на втория си любим турнир от Големия шлем, а може би ще изненада света отново и ще се появи в Париж, за да постигне подвиг, подобен на този в Австралия.

ОЩЕ: Новак Джокович направи голямо разкритие бъдещето си