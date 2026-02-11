Джокович се оттегли от силен турнир след големия подвиг на Australian Open

Считаният за най-велик тенисист на всички времена Новак Джокович се оттегли от участие на турнира в катарската столица Доха през следващата седмица поради умора, съобщиха организаторите, цитирани от агенция Reuters. 38-годишният Джокович трябваше да направи първата си изява след Откритото първенство на Австралия, но вместо това ще си почине преди турнирите в Северна Америка.

Световният номер 3 няма да се състезава в Доха

Сърбинът достигна до 11-ия си финал на надпреварата от Големия шлем в Мелбърн през миналия месец, където загуби от водача в световната ранглиста Карлос Алкарас в четири сета. Представянето на тенис ветерана в Австралия беше широко коментирано и започна да се спекулира дали това няма да е един от последните турнири на сръбската звезда.

Испанецът Алкарас и италианецът Яник Синер ще бъдат големите звезди на турнира на твърди кортове в Доха от сериите от ATП 500, който започва в понеделник. Алкарас загуби от Иржи Лехечка на четвъртфиналите при дебюта си в Доха миналата година, а Синер ще участва за първи път в турнира. Феликс Оже-Алиасим, Александър Бублик, Даниил Медведев и Андрей Рубльов са сред останалите 20 най-добри тенисисти в класацията на ATП, които ще участват в тазгодишното издание.

Джокович, който спечели два поредни титли в Доха през 2016 и 2017 година, има 15-3 резултат в турнира, според Infosys ATP Win/Loss Index. Следващото му участие е от сериите АТП 1000 в Индиън Уелс, където дели първото място с Роджър Федерер (5) по брой титли.

