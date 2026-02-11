Войната в Украйна:

Джокович се оттегли от силен турнир след големия подвиг на Australian Open

11 февруари 2026, 17:48 часа 167 прочитания 0 коментара
Джокович се оттегли от силен турнир след големия подвиг на Australian Open

Считаният за най-велик тенисист на всички времена Новак Джокович се оттегли от участие на турнира в катарската столица Доха през следващата седмица поради умора, съобщиха организаторите, цитирани от агенция Reuters. 38-годишният Джокович трябваше да направи първата си изява след Откритото първенство на Австралия, но вместо това ще си почине преди турнирите в Северна Америка.

Световният номер 3 няма да се състезава в Доха

Сърбинът достигна до 11-ия си финал на надпреварата от Големия шлем в Мелбърн през миналия месец, където загуби от водача в световната ранглиста Карлос Алкарас в четири сета. Представянето на тенис ветерана в Австралия беше широко коментирано и започна да се спекулира дали това няма да е един от последните турнири на сръбската звезда.

Още: Новак Джокович направи голямо разкритие бъдещето си

Новак Джокович

Испанецът Алкарас и италианецът Яник Синер ще бъдат големите звезди на турнира на твърди кортове в Доха от сериите от ATП 500, който започва в понеделник. Алкарас загуби от Иржи Лехечка на четвъртфиналите при дебюта си в Доха миналата година, а Синер ще участва за първи път в турнира. Феликс Оже-Алиасим, Александър Бублик, Даниил Медведев и Андрей Рубльов са сред останалите 20 най-добри тенисисти в класацията на ATП, които ще участват в тазгодишното издание.

Джокович, който спечели два поредни титли в Доха през 2016 и 2017 година, има 15-3 резултат в турнира, според Infosys ATP Win/Loss Index. Следващото му участие е от сериите АТП 1000 в Индиън Уелс, където дели първото място с Роджър Федерер (5) по брой титли.

Още: Ветеранът Джокович отново се възкачи в топ 3 на световния тенис

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Новак Джокович ATP Доха
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес