18-годишна българка записа рекордно класиране в световната ранглиста по тенис

Втората ракета на България при жените Елизара Янева записа рекордно класиране в световната ранглиста по тенис на WTA. 18-годишната тийнейджърка, която е с най-много победи от началото на годината в турнирите от ITF, се изкачи с 5 места и вече е 228-а. Янева е голямата надежда на България за пробив в женския тенис след последните значими успехи на Цветана Пиронкова, която има титла от WTA и достигнат 1/2-финал на Уимбълдън в Големия шлем.

18-годишната Елизара Янева вече е 228-ма в света при жените

Първата ракета на България Виктория Томова пък остава на 153-о място. Тя за последно участва в турнира от сериите WTA 125 в Оейраш, Португалия, но не успя да премине през първия кръг. Първата позиция в ранглистата на WTA запази Арина Сабаленка с 10 870 точки, а 19-годишната канадка Виктория Мбоко за пръв път влезе в топ 10, нареждайки се десета с 3246 точки. В класирането на двойки белгийката Елизе Мертенс е първа с 8483 точки.

Григор Димитров се изкачи в световната ранглиста

Иначе при мъжете най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с една позиция в световната ранглиста на ATP. 34-годишният Димитров, който отпадна в първия кръг на турнира от сериите ATP 500 в Далас (САЩ) миналата седмица, заема 42-то място с 1105 точки. Номер 1 остава шампионът от Откритото първенство на Австралия Карлос Алкарас (Испания) с 13650 точки, пред Яник Синер (Италия) с 10 300 точки. На трета позиция e Новак Джокович (Сърбия) с 5280.

