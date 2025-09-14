Новата звезда на българския тенис показа скромност: Победата се дължи на целия отбор

Световният номер 2 в ранглистата за юноши Александър Василев даде своето мнение след паметната победа на България над Финландия с 3:2 в двубой от Световна група I за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. 18-годишният ни състезател, който донесе успеха за страната ни, надвивайки бившия номер 37 Емил Руусувуори, показа скромност и заяви, че историческото постижение се дължи на целия отбор. Според Василев той все още има какво да учи, за да се подготви за мъжкия тенис.

Василев: Не мисля, че съм напълно готов за мъжкия тенис

"Изключително доволен съм от моя дебют. Тази победа не се дължи само на мен, а и на целия отбор и на цялата публика. С подкрепата на всички българи тук на корта успяхме да спечелим този мач. Всяко момче от тима, което се бори здраво, допринесе за победата", заяви Василев след историческата победа на България над Финландия.

"Мечтите са доста големи, но вървя стъпка по стъпка, не искам да прибързвам. Сега ми е важно възстановяването и почивката", допълни световният номер 2 при юношите и отговори на въпроса какво ще му донесе подобен успех срещу бивш номер 37 в световната ранглиста на сингъл при мъжете.

"Доста самочувствие. Той е един много добър играч. Направи страхотни постижение преди да влезе в тази криза и показва, че е на високо ниво. Аз влязох с нагласата да донеса победата за България и много се радвам, че успях да го направя. Не мисля, че съм напълно готов за мъжкия тенис, но това е голяма крачка, която направих през миналата седмица и през тази. Всичко, което успях да направя, е психически. Подготвих се и успях да остана стабилен, за да се насладя на момента. Постигнахме този успех, защото бяхме заедно и се подкрепяхме. Беше магически момент за България", каза още Александър Василев.

ОЩЕ: Чао, Вучич: Джокович се мести в Атина, лишава Сърбия от турнир