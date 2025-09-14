Войната в Украйна:

18-годишният лъв Александър Василев зарадва България с победа над бивш №37! Пишем история на Купа "Дейвис"!

18-годишният Александър Василев постигна паметен успех с 2:0 сета над бившия номер 37 в света Емил Руусувуори.

Василев влезе много добре в срещата. Той печелеше убедително подаванията си и в същото време затрудняваше противника в ролята си на посрещащ. Руусувуори дори трябваше да се справя в ситуации 30:30 и 40:40. Все пак никой от двамата не сгреши до 4:4. В деветия гейм нашият представител отрази брейкпойнт, а в следващия пропусна сетбол. Стигна се до тайбрек. 

Двамата си размениха бързи два минипробива, преди Василев да избухне с няколко поредни точки и със завидно спокойствие да спечели първата част. Това придаде импулс в играта на 18-годишния българин, който във втория сет проби за 2:1. След това братовчедът на Григор Димитров затвърди брейка и продължи да впечатлява с уникален тенис в Пловдив. До края Василев не стъпи накриво 

По-рано през деня в третия двубой от срещата между двата тима Александър Донски и Пьотр Нестеров надиграха Хари Хелиовара и Ото Виртанен с 2:1 сета в мача на двойки. В отделните части българският тандем надделя с 6:4, 1:6, 7:6(1) за 2 часа и 23 минути игра и по този начин донесоха втори успех в общия резултат на сблъсъка.

След тях Ееро Васа постигна чиста победа с 2:0 сета над Янаки Милев в четвъртия мач. В отделните части финландецът надделя с 6:2, 6:2 за 78 минути и по този начин изравни общия резултат в срещата на 2:2 успеха.

Джем Юмеров
Джем Юмеров
