Чао, Вучич: Джокович се мести в Атина, лишава Сърбия от турнир

Живата тенис легенда Новак Джокович е взел радикалното решение в последните седмици да напусне Белград със семейството си и всички да се преместят в Атина. 24-кратният носител на титли от Големия шлем вече е записал двете си деца - Стефан и Тара, в училище с английски език в гръцката столица. Ноле ще се установи с роднините си в "Глифада" - престижен квартал в южната част на града.

Джокович ще живее в Гърция

Джокера е един от най-големите любимци на цяла Сърбия, като и той е и отвръщал с любов, но това вече не е така, след като бе обявен за предател от президента Александър Вучич поради подкрепата за протестите в страната, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

🚨Novak Djokovic is currently in Greece where he now permanently lives.



He's already back on a tennis court and will make his return in one month. 🎾 pic.twitter.com/jf7Jb6UhYX — Danny (@DjokovicFan_) September 9, 2025

Освен това Новак Джокович е решил да премести тенис турнира в Белград, който на практика е негова собственост, в Атина, като това ще бъде единственият турнир до края на годината, в който Ноле смята да участва. Единствената друга надпревара, в която можем да видим сърбина до края на годината, е финалният Мастърс в Торино, за който би трябвало да се класира, тъй като в момента е трети в ранглистата на АТП.

Преди седмици тенис звездата отново коментира случващото се в родината си: "Има сериозна ескалация в Сърбия. Ние се намираме буквално на ръба на гражданската война. Надявам се ситуацията да се успокои малко, но няма признаци за това." Ноле изрази дълбоката си загриженост относно ескалиращите безредици в Сърбия.