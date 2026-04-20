Спорт:

Пропадането на Григор Димитров продължава, но идва възходът на Иван Иванов

20 април 2026, 11:20 часа 515 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Колаж: Actualno.com
Най-добрият български тенисист Григор Димитров падна с още две места в световната ранглиста. 34-годишният Димитров, който не участва в турнири през миналата седмица, остана с актив от 455 точки, но вече е 137-и в класацията на ATP. Това е най-ниската позиция за хасковлията в подреждането от 19 септември 2010 година, когато той беше 146-и.

Григор записа исторически срив, след като отпадна от топ 100 на света след загубата му на Мастърса в Монте Карло. Преди това Гришо не успя да защити актива си и на Мастърса в Маями. Българинът все още не може да стабилизира играта си след тежката контузия на Уимбълдън, която го извади за няколко месеца извън игра, а това се отразява и на неговия ранкинг.

Иван Иванов вече е в топ 600 на света

Иначе шампионът от "Уимбълдън" и от Откритото първенство на САЩ при юношите за миналия сезон Иван Иванов прогресира с две места до рекордната в кариерата си 598-а позиция с 62 точки. Италианецът Яник Синер остана на върха в класацията с 13350 точки. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 12960, а трети продължава да бъде Александър Зверев (Германия) с 5255 точки.  

В класацията на двойки пък начело излезе арженцинецът Орасио Себайос с 8610 точки Той за последно беше номер 1 при дуетите в края на март.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес