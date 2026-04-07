Пратиха Григор Димитров в "девета глуха" сред резервите на един от най-силните турнири в света

Единственият българин в световния тенис елит Григор Димитров претърпя поредното болезнено разочарование през този сезон, след като отпадна още на старта на домашния си турнир в Монте Карло. Гришо, който живее в Княжеството, показа добър тенис срещу специалиста на клей Томас Мартин Ечевери, но не успя да се пребори за победата и загуби с 1:2 сета. А тази загуба не само ще го изхвърли от топ 100, но и го праща в "девета глуха" за предстоящия много силен Мастърс турнир в Рим.

Григор имаше да защитава актив от 200 точки в Монте Карло след миналогодишния си четвъртфинал, но това се оказа непостижима задача за него - заради тежкия жребий, но и най-вече заради сериозния спад във формата му през този сезон. Българинът все още изпитва трудности да се върне на познатото равнище след тежката контузия от миналогодишния Уимбълдън, която го извади от игра за близо половин година. А това се отрази сериозно и на неговия ранкинг.

Димитров ще продължи да се срива в световната ранглиста, а това означава, че той ще трябва да се надява на "уайлд кард" от организаторите на Мастърса в Рим, ако иска да участва. На този етап изглежда невъзможно той да попадне в турнира по друг начин, тъй като е едва 15-та резерва за основната схема в официалния списък на организаторите на надпреварата в италианската столица. Тази позиция не е позната на Григор от повече от десетилетие.

Мастърсът в Рим ще се проведе от 6 до 17 май. Преди това ще се състои и Мастърсът в Мадрид, както и още няколко надпревари на клей. Кулминацията на сезона на клей е Ролан Гарос - надпреварата от Големия шлем, за която Григор също е под въпрос.