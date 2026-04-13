Официално: Григор Димитров изпадна от топ 100 на света и записа чутовен антирекорд

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров официално изпадна от топ 100 на световната ранглиста на ATP. Това се случи след обновяването на световната класация в понеделник, като българинът се срина до 135-то място. Така Григор записа и антирекорд в кариерата си, като направи най-голямото си пропадане в световната ранглиста, а последният път, в който бе извън първите 100 на света, бе през далечната 2012 година, когато все още бе в началото на кариерата си.

Григор Димитров не е бил извън топ 130 от 2010 година насам, като сега тази съдба го сполетя след серия от негативни резултати. Сезон 2026 се развива пагубно за българския тенисист, който все още не може да се върне на познатото равнище на игра след контузията на Уимбълдън 2025. Българинът отсъства дълго време от кортовете, като загуби много точки заради пропуснати турнири, а освен това настъпиха и промени в треньорския му щаб, което също оказва влияние на представянето му.

За последно Димитров отпадна на Мастърс турнира в Монте Карло, където имаше да защитава актив от 200 точки, след като миналата година стигна до 1/4-финал. Григор загуби още на старта, а също така отпадна рано и на Мастърса в Маями, където пък имаше да защитава точки до 1/2-финал. Григор ще остане и извън основната схема на Ролан Гарос, като евентуално ще може да влезе в турнира през квалификации. Малко вероятно е той да получи "уайлд кард" от организаторите.

