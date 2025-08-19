Карлос Алкарас: Жалко за Яник! Никой не обича да печели, когато опонентът му се отказва

Петкратният шампион от Големия шлем и номер 2 в света Карлос Алкарас пожела бързо оздравяване на големия си съперник Яник Синер след спечелването на турнира Мастърс в Синсинати.

"Оздравявай бързо!"

„Жалко за Яник! Никой не обича да печели, когато опонентът му се отказва, особено на финал като този. Оздравявай бързо! Наистина се наслаждавам на седмицата си в Синсинати и съм готов да започна на US Open!“, написа Алкарас на страницата си в социалните мрежи.

На финала на турнира в Синсинати лидерът в световната ранглиста, италианецът Яник Синер, се оттегли от мача при 0:5 в първия сет поради неразположение.

