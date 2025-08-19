Ще се възстанови ли на време световният №1 за Откритото първенство на САЩ?

Яник Синер се отказа по медицински причини на финала на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Синсинати. Това, което трябваше да е пореден класически мач между двамата най-добри тенисисти на света, се превърна в разочарование не само за италианеца, а и за световната аудитория. От самото начало световният №1 се затрудняваше и в момента на отстъпване от надпреварата, той губеше с резултат 5:0 гейма в първия сет.

Ще успее ли Синер да защити титлата си?

Синер е сегашният шампион на Откритото първенство на САЩ, но не е ясно дали ще успее да се включи на кортовете на Флашинг Медоус тази година. Предполага се, че ако проблемът на световния №1 е само болест, а не контузия, той ще може да играе, за да защити титлата си.

Експертите с положителна реакция

Горещият климат в Синсинати причини доста тежка умора у някои тенисисти по време на двуседмичния турнир и няколко от тях трябваше да се откажат. Смята се, че това може да е довело до проблемите на Синер. Експертите все пак уверяват, че подобен проблем не би извадил италианеца от надпреварата.

„Той ще отиде право при лекарите. Това не е нещо, за което бих се притеснявал много, защото той има достатъчно време до Откритото първенство на САЩ, а и след всеки мач ще получава еднодневна почивка“, каза бившият шампион от Големия шлем на двойки Райън Харисън пред Sky Sports.

