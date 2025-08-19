Словак провали епичен български сблъсък в София! Шампионът на Уимбълдън отпадна от турнира

Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов загуби с 0:2 (2:6, 6:7(2) срещу словака Алекс Молчан в първия кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" в София, който е с награден фонд 91 250 евро. По този начин 362-рият в световната ранглиста провали евентуален сблъсък между Иванов и друг наш талант - Александър Василев. Братовчедът на Григор Димитров ще може да "отмъсти" за поражението на сънародника си още във втория кръг.

Алекс Молчан победи Иван Иванов

Молчан премина с лекота през първия сет. Той записа пробиви в третия и петия гейм и не позволи на Иванов да достигне до разиграване за рибрейк. В тази част словакът доминираше с десет печеливши удара срещу само два за шампиона на Уимбълдън за юноши.

Втората част беше по-равностойна. Иванов спечели подаването на Молчан в четвъртия гейм на втория сет, но словашкият тенисист изравни моментално, въпреки че българинът отрази пет разигравания за пробив. Така се стигна до решаващ тайбрек, в който словакът спечели четири пъти на сервис на Иван Иванов и затвори мача след час и 39 минути на корта.

По-рано през деня на турнира, който бе временно прекъснат заради проливен дъжд в София, отпадна и Димитър Кузманов. Двама българи с "уайлд кард" вчера стартираха с победи в основната схема. Националът Александър Донски отстрани в два сета поляка Даниел Михалски, а Александър Василев се справи също в два сета с руснака Иван Гахов.

