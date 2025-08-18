Фантастичен Александър Василев победи руснак, който е с 800 места по-напред в световната ранглиста!

Полуфиналистът от Уимбълдън при юношите Александър Василев постигна престижна победа в първия кръг от основната схема на турнира ATP Challenger 75 в София с награден фонд 91,250 евро. Българският талант надделя с 2:0 сета (6:3; 6:3) над четвъртия поставен Иван Гахов за 1 час и 35 минути. Руснакът е №252 в световната ранглиста, докато Василев е 1028-и, което прави успехът на родния представител още по-сладък.

В следващия кръг братовчедът на Григор Димитров може да се изправи срещу друга наша надежда - Иван Иванов. На 19 август шампионът на Уимбълдън ще премери сили със словака Алекс Мочан. При победа ще станем свидетели на български сблъсък още на 1/8-финалите.

Василев влезе в мача по възможно най-добрия начин. Той съумя да пробие за 3:1 гейма, въпреки че по-рано пропусна 3 възможности. Съвсем скоро обаче Гахов върне брейка за 3:4. Реакцията на младия българин бе мигновена. Той отново взе подаването на съперника, а след това успешно сервира за сета - 1:0.

Първият братовчед на Гришо продължи да играе изключително вдъхновено и проби за аванс от 3:2 във втората част след известни трудното при своето подаване. Отново обаче Александър Василев позволи мигновено на руския си противник да върне брейка. Това обаче не сломи младата ни надежда, която до края два пъти проби Иван Гахов.