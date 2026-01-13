Защо Григор Димитров отказа да играе за България на Купа Дейвис в Пловдив?

България ще бъде домакин на на срещата с Белгия на 7 и 8 февруари за Купа Дейвис, като мачовете ще се изиграят в Пловдив в зала "Колодрума". Най-добрият български тенисист Григор Димитров обаче отказа участие заради несъвместимост в програмата му. Това е пореден отказ на българина да представлява страната ни, а темата бе дискутирана и в последния епизод на "Точно попадение" от спортните журналисти на Actualno.com Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Николай Илиев.

Григор може да жертва ATP турнир и да зарадва България

"Разбирам Григор от гледна точка на това, че му предстои Australian Open. Купа Дейвис ще бъде много малко след Australian Open, след това пък започват другите турнири - той иска да се фокусира върху тях. Но си мисля, че вече в края на своята кариера Григор със сигурност може да жертва ATP 250 или ATP 500 турнири, просто да дойде да зарадва хората, защото видяхме на мача с Джокович, че към него има огромен интерес", заяви Бойко Димитров.

На 35 години Гришо можеше да направи реверанс към публиката

"Донякъде го оправдавам за програмата му, но донякъде не. Защото, пак ще се повторя, ти вече гониш 35 години. Ако си на 24 и гониш ранкинг и така нататък, окей, играй. Но вече накрая на кариерата можеше да направи един реверанс към публиката, защото нека се съгласим, че никой не знае колко му остава на корта. Той може да играе до края на годината и никога повече да не може да играе за България", добави още той.

Факторът, който се пропуска - Купа Дейвис е на клей, а Григор е в сезон на твърда настилка

"Според мен основната причина Григор да не участва на Купа Дейвис е това, че турнирът ще се проведе на клей, което означава, че той трябва да промени настилката. В момента играе на твърда настилка, после пак има американско турне на твърда настилка. И този преход според мен Григор не може да си го позволи на този етап, защото знаем, че дълго време се възстановяваше от контузия, трудна подготовка, все още не знаем дали е в оптимално състояние", заяви Стефан Йорданов.

"Не трябва да заклеймяваме Григор, когато не играе за България"

"Григор иска да бъде здрав за по-важните турнири. Според мен не трябва да заклеймяваме Григор, когато не играе за България, а и мисля, че е хубаво да се поставя фокус върху тенисистите, които ще представят България. Това са младите ни надежди Иван Иванов и Александър Василев, Александър Донски, Пьотр Нестеров и Илиян Радулов", каза още Стефан.

"Не е казано Григор да се хвърля като младо лъвче. За два дена не е чак такава мъка"

"За Григор аз си мисля, че това, че не знае точно колко му остава е ключов фактор за решението му за Купа Дейвис. Той не знае кога ще му дойде още една такава контузия, която да му приключи всичко" коментира Николай Илиев. А Бойко Димитров добави: "То не е казано да се хвърля като младо лъвче, можеше да отиде, ако ще да го изиграе и като демонстративен мач. Губи, събира си багажа и си продължава подготовката. Пак ви казвам - донякъде го оправдавам, има си програма, но за два дена не мисля, че е чак такава мъка."

