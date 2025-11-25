5 чая, които ускоряват метаболизма

Чаят през зимата може да ви стопли, да ви даде енергия, но също така може да ви помогне да отслабнете.

Не е лесно да се поддържа линия през зимата, но анасонът, ментата, розата, зеленият или улун чай са по-добри съюзници от диетата.

Общоизвестно е, че нищо не стопля по-добре от чаша горещ чай през зимата . Тези топли напитки имат успокояващи свойства, но имат и друго голямо предимство – могат да ускорят метаболизма ви и да ви помогнат да отслабнете. Учените са доказали, че чаят има високи нива на съединения, които се борят с усвояването на мазнините.

Чай от звездовиден анасон: Стимулира храносмилането

Звездовиден анасон, плодът на малко вечнозелено дърво (Illicium verum), произхождащо от Китай, облекчава червата и ускорява храносмилането. Чаят се приготвя чрез накисване на цялата шушулка в чаша гореща вода за 10 минути. Прецедете и подсладете, ако е необходимо. Пийте бавно.

Чай от мента: Контролира кога се храните

Ако харесвате чай от мента , това е вашият зимен трофей. Ментата е добре познато средство за потискане на апетита. Според диетолозите,

миризмата на това растение убива апетита, затова те препоръчват чай от мента, когато усетите пристъп на глад. Ментата успокоява нервната система, а миризмата събужда положителни емоции и чувства. Листата от мента са лек, освежаващ чай, който може да се пие топъл или студен. За да приготвите чая, вземете една супена лъжица пресни или сушени листа от мента, добавете ги към вряща вода и оставете да се запарят за четири до пет минути. Прецедете и добавете мед, ако е необходимо.

Зелен чай: ускорява метаболизма

Изследванията показват, че химикалът EGCG, който се съдържа в зеления чай и ускорява метаболизма на тялото, е отговорен за отслабването - той може да изгори до 70 калории на ден! Зеленият чай също така повишава нивата на антиоксиданти. Смята се, че антиоксидантите катехини в зеления чай ускоряват метаболизма и помагат за изгарянето на мазнини (до 70 калории на ден!). Задръжте чаените листа за две до три минути на 85 градуса по Целзий.

Розов чай: предотвратява запек

Един от най-старите чайове е розовият чай - приготвен чрез смесване на пресни рози и чаени пъпки - той има чудесен терапевтичен ефект върху човешкото тяло. Освен че помага за изхвърлянето на токсините и разкрасяването на кожата, розовият чай съдържа витамини A, B3, C, D и E, но предотвратява запека и помага за отслабване.

Улун чай: насърчава изгарянето на мазнини

Изследванията показват, че улун, полуферментирал чай, може да има по-силен ефект дори от зеления чай. Той насърчава изгарянето на мазнини и се твърди, че помага за намаляване на холестерола и концентрациите на телесни мазнини. Препоръчва се количество от около две чаши на ден. За по-пълен вкус, оставете улун чая да се запари от 30 секунди до пет минути.