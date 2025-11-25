Тези храни са супер полезни, но не трябва да се консумират преди тренировка

Светът на храненето може да бъде труден за разбиране. Въпреки че има храни, които са полезни за здравето ни и за здравословното и балансирано хранене, те може да не са най-подходящи за определени моменти от деня. Такъв е случаят, например, с това, което ядем в моментите преди тренировка. Тези храни, макар и здравословни, могат да повлияят на нашето благосъстояние и нивото на усилие и производителност по време на тези физически сесии.

Влакнести зеленчуци

Влакнести зеленчуци са от основно значение за здравословното и балансирано хранене. Ако обаче сте спортист или тренирате редовно, вероятно вече знаете какво се случва, когато консумирате тези храни точно преди тренировка. Въпреки че са здравословни, те могат да причинят подуване и газове, ако се консумират преди тренировка с висока интензивност. Това се дължи на високото им съдържание на фибри. Някои от тези храни са броколи, карфиол и спанак.

Бобови култури

Снимка: iStock

Бобовите култури са ключови за ефективната ни производителност, но може би най-лошото време да ги консумираме е преди да започнем тренировка.

Лещата, нахутът или фасулът се усвояват по-бавно от други храни с подобни свойства. Този фактор може да доведе до изключителен дискомфорт по време на тренировката.

Излишък от здравословни мазнини

Здравословните мазнини трябва да присъстват във всяка здравословна диета. Не трябва обаче да прекаляваме с консумацията им, особено когато планираме да спортуваме.

Някои храни, които съдържат доста здравословни мазнини, са ядките, авокадото или ядковото масло. Те могат да се включат в менюто преди тренировка, но без да се превишава препоръчителното количество.

Фибри и пълнозърнести храни

Снимка: iStock

Храните, които са с високо съдържание на фибри, като пълнозърнестите храни или овесът, може да не са идеални. Храносмилането на този тип храни обикновено е много по-бавно и при някои хора може да предизвика диария, разстроен стомах или коремни болки.

Кремообразни млечни продукти

Има хора, които не могат да консумират никакъв вид млечни продукти, но като цяло акцентът се поставя върху кремообразните млечни продукти. Киселото мляко или някои по-мазни сирена, които са богати на мазнини и фибри, могат да се превърнат в наши врагове. Те са трудни за храносмилане преди тренировка.

Пикантни храни

Най-добре е да избягвате пикантните храни преди тренировка. Те, заедно с тези, които се приготвят с много подправки, могат да причинят киселинен рефлукс или стомашно разстройство, особено ако планирате да извършите интензивна тренировка.