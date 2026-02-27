7 неща, от които непременно трябва да се отървете в гардероба си

Без значение колко големи са, гардеробите никога не изглежда да имат достатъчно място за съхранение. Независимо дали гардеробът ви е препълнен с дрехи, които никога не носите, или е пълен с различни вещи, едно бързо освежаване може да ви помогне да рационализирате съхранението си и да освободите място за нещата, които всъщност носите.

Как да използваме закачалките "по-умно" в гардероба

Започнете почистването на гардероба си, като се отървете от тези 12 предмета, включително дрехи извън сезона и аксесоари, които заемат място. След като ги извадите от гардероба, можете или да ги съхранявате другаде (може би в мазето или в гардероба в антрето), или да ги извадите напълно от дома си. Отделете само няколко минути, за да преместите или изхвърлите тези предмети, и гардеробът ви ще се усеща по-просторен и организиран. (Повярвайте ни, няма да ви липсват.)

1. Излишни закачалки

Още: Кои са основните разлики между съхранение на дрехи в гардероб и във вакуумни торби

Тромните закачалки могат да заемат ценно място в гардероба, така че не дръжте повече от необходимото. Определете закачалка за всички предмети, които искате да окачите, след което изхвърлете останалите. Можете също така да помислите за замяна на обемистите пластмасови закачалки с тънки закачалки за по-спестяващ място дизайн. Ако купувате нещо ново, вземете си за правило да се отървете от един предмет, преди да окачите новия.

2. Стоки извън сезона

Топлите, водоустойчиви ботуши са от съществено значение, когато настъпи зимното време, но през юли обемистите ви ботуши заемат ценно място за съхранение. Същото важи и за летните ви рокли и сандалите с каишки през декември. Приберете дрехите извън сезона на тавана , в мазето или в стаята за гости, или под леглото си - навсякъде, но не и в гардероба - и ги сменяйте с други, когато времето се промени.

3. Всичко, което не е в твоя стил

Още: Домашен трик за магически гардероб, който събира всичките ни дрехи

Независимо дали носите изцяло черно, предпочитате поли пред панталони или си падате по блясъци, вероятно вече знаете своя собствен стил. Отървете се от дрехите в гардероба си, които не съответстват на личния ви бранд. Като бонус, поддържането на отличителен стил може да улесни приготвянето сутрин, тъй като всичко, което притежавате, вече си пасва.

4. Обемни палта

Гардеробите за дрехи съществуват с причина. Приберете обемистите парки, чадъри и аксесоари за дейности на открито, като шапки и шалове, в антрето или в допълнителен гардероб извън спалнята. Това не само ще освободи място в гардероба ви за дрехи, но и ще предотврати навлизането на мръсотия, сол, вода и други отпадъци в пространството ви за спане.

5. Неща, които не сте носили от година

Още: Трик за по-добра видимост на дрехите в гардероба

Независимо дали е подарък или покупка от магазин за разпродажба, която не можем да пропуснем, всички имаме дрехи, които никога не носим. Отървете се от всяка дреха, която е твърде голяма, твърде малка, изцапана или износена. Като общо правило, ако не сте носили дадена дреха от една година, е време да се разделите с нея.

6. Багаж

Вместо да съхранявате багажа си в гардероба, сложете го под леглото, в мазето или на тавана. Преди да го опаковате обаче, възползвайте се от празното пространство вътре и използвайте куфара, за да съхранявате извънсезонни вещи или допълнително спално бельо.

7. Допълнително спално бельо

Още: Как да използваме пространството под дрехите в гардероба

Тъй като гардеробът ви вероятно е близо до леглото ви, може да е изкушаващо да съхранявате допълнително спално бельо там. Но тъй като възглавниците, завивките и чаршафите са обемисти, те ще заемат много място в гардероба ви и ще изместят нещата, които би трябвало да са там. Преместете допълнителното спално бельо в гардероба за спално бельо. Ако нямате гардероб за спално бельо , помислете за съхранение на допълнителното спално бельо в контейнери с капак, които се побират под леглото ви.