Учени: Болестта на Паркинсон може да се крие в косата ви

Изследователи от Китай са открили потенциален нов биомаркер за болестта на Паркинсон в човешката коса, съобщава Science Alert.

Когато екипът анализира косата на 60 пациенти с болестта на Паркинсон и сравни резултатите със здрави субекти на същата възраст, те забелязаха ясна разлика.

Според публикация , издадена като предпечат, проби от коса от пациенти с болестта на Паркинсон показват значително по-ниски нива на желязо и мед, както и по-високи нива на манган и арсен.

Авторите на изследването, водени от биолога Минг Ли от университета Хебей , вярват, че откритието им има „висок диагностичен потенциал за болестта на Паркинсон“.

Неинвазивният, но надежден начин за диагностициране на болестта на Паркинсон досега беше сериозно предизвикателство. Някои по-нови биомаркери, базирани на кръв, дават надежда, но човешката коса представлява нова и специфична цел с характеристики, които кръвта няма.

Известно е, че косата натрупва тежки метали от диетата или околната среда. За разлика от слюнката, потта, кръвта, урината или изпражненията, косата може да запази по-дългосрочен „исторически запис“ на здравословното състояние.

Точната причина за болестта на Паркинсон все още не е напълно изяснена, но предишни изследвания я свързват с нарушения в чревната микробиота и нездравословна диета, особено такава с високо съдържание на ултрапреработени храни. Има също така доказателства, че това невродегенеративно заболяване е тясно свързано със замърсители на околната среда, като пестициди.

Ако нещо не функционира правилно в някоя от тези системи, е възможно косата да „регистрира“ тези промени.

В допълнителни експерименти с миши модели, Ли и колегите му също наблюдавали по-ниски нива на желязо в косата и тази промяна била тясно свързана с нарушения в чревната функция.

При мишки с болест, подобна на Паркинсон, чревната бариера изглежда е увредена. Гените, свързани с абсорбцията на желязо, са били понижени, докато гените, свързани с микробното усвояване на желязо, са били повишени, което може да доведе до по-широко разпространен железен дефицит в организма.

При хора с болестта на Паркинсон, промените в чревната микробиота се появяват години преди поставянето на диагнозата. Както и при други неврологични заболявания, изглежда има тясна комуникация между червата и мозъка. Възможно е косата да „следва“ тези сигнали и да записва промените.

Дефицитът на желязо в косата, както при пациенти, така и при животински модели, беше най-постоянната и забележима промяна.

Изследователският екип смята, че връзката между чревния микробиом и гените за метаболизма на желязото представлява „фундаментално доказателство за концепцията“, че тези системи са свързани в контекста на патология, подобна на Паркинсон.

Повишените нива на арсен в косата също заслужават по-нататъшно проучване, тъй като може да са резултат от излагане на околната среда. Въпреки че проучването е сравнително малко, пациентите с Паркинсон съобщават за по-висока консумация на животински органи и миди, храни, които е по-вероятно да съдържат арсен.

„Като се имат предвид всички тези резултати, предполагаме, че намалените нива на желязо в косата може да са свързани с гастроинтестинална дисфункция при пациенти с болестта на Паркинсон, както е показано от множество други проучвания, както и с нарушения баланс на чревната микробиота, който показва повишен капацитет за усвояване на желязо“, заключават авторите.

Тези открития подкрепят резултатите от проучване от 2025 г., което анализира наличната литература и открива доказателства за нарушена регулация на желязото в мозъка, кръвта и червата при пациенти с болестта на Паркинсон.

Необходими са допълнителни изследвания с по-голям брой участници, за да се потвърди тази закономерност и да се изследват механизмите, свързващи железния дефицит и болестта на Паркинсон.

Може би в бъдеще само малък косъм ще бъде достатъчен, за да се открие това системно разстройство.