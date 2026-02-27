Войната в Украйна:

Регистрираха АПС на Ахмед Доган в съда

27 февруари 2026, 13:56 часа 275 прочитания 0 коментара
Регистрираха АПС на Ахмед Доган в съда

Политическата партия “Алианс за права и свободи“ (АПС) е в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд, съобщиха от формацията на Ахмед Доган.

"АПС е плод на историческата потребност в края на първата четвърт на XXI век и в началото на новото политическо време, променящо базовите вектори на световното развитие.

Фундаменталните ценности на новия век отново поставят на дневен ред зачитането на правата на човека, солидарността и културната идентичност на държавите, изградена на основата на заедността в многообразието от народностни  традиции.

Още: В навечерието на предизборната кампания: Хората на Доган изглежда мечтаят да агитират на майчин език

Новата политическа партия “Алианс за права и свободи“, прегърнала най-добрите национално отговорни традиции за правене на политика от последните 35 г., се заявява в политическото пространство като носител на модерни подходи за отстояване на новата стратегическа идеология, основана на общи ценности и интереси", казват от партията в съобщение до медиите.

Още: "Заедно можем да демонтираме "дълбоката държава": Ахмед Доган също се нареди до Румен Радев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че до нова формация на Ахмед Доган се стигна, след като Делян Пеевски преди време по съдебен път спечели името ДПС и промяната в ръководството на партията. 

През септември миналата година Ахмед Доган обяви, че създава нова партия Алианс за права и свободи (АПС). Той и хората около него се събраха в средата на ноември, за да я учредят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Ахмед Доган партия регистрация АПС
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес