Регистрираха АПС на Ахмед Доган в съда

Политическата партия “Алианс за права и свободи“ (АПС) е в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд, съобщиха от формацията на Ахмед Доган.

"АПС е плод на историческата потребност в края на първата четвърт на XXI век и в началото на новото политическо време, променящо базовите вектори на световното развитие.

Фундаменталните ценности на новия век отново поставят на дневен ред зачитането на правата на човека, солидарността и културната идентичност на държавите, изградена на основата на заедността в многообразието от народностни традиции.

Новата политическа партия “Алианс за права и свободи“, прегърнала най-добрите национално отговорни традиции за правене на политика от последните 35 г., се заявява в политическото пространство като носител на модерни подходи за отстояване на новата стратегическа идеология, основана на общи ценности и интереси", казват от партията в съобщение до медиите.

Припомняме, че до нова формация на Ахмед Доган се стигна, след като Делян Пеевски преди време по съдебен път спечели името ДПС и промяната в ръководството на партията.

През септември миналата година Ахмед Доган обяви, че създава нова партия Алианс за права и свободи (АПС). Той и хората около него се събраха в средата на ноември, за да я учредят.