Четките за грим са по-мръсни, отколкото си мислите: Експерти съветват как да ги почиствате

Почистването на четките, гъбите и другите апликатори за грим често е пренебрегвана стъпка от вашата рутина за красота. В идеалния случай трябва да почиствате тези инструменти на всеки няколко седмици, особено ако ги използвате редовно. Остатъци от грим, кожен себум и мръсотия бързо се натрупват по четините, които след това се пренасят обратно върху лицето ви.

За да защитите кожата си и да убиете всички вредни бактерии, които се задържат в четките ви за грим, е добре да ги миете на всеки 7 до 10 дни. За да почистите четките си за грим, следвайте тези съвети от сертифицирани дерматолози.

Мръсните четки за грим могат да причинят проблеми с кожата. Освен че събират остатъци от продукти, мръсотия и омазняване, четките за грим са развъдник на бактерии. Това може да компрометира тена ви – под формата на акне и обриви – както и вашето здраве. Мръсните четки за грим могат да причинят инфекция, като гъбична инфекция, E. coli или стафилококова инфекция, която може да бъде много сериозна.

За съжаление, мръсната четка за грим може да задържа много повече от просто остатъци от продукт. „Що се отнася до четките за грим, не мога да подчертая достатъчно колко е важно да ги поддържаме чисти за поддържане на здрава кожа“, казва д-р Хана Копелман , сертифициран дерматолог и водещ на подкаста Derm Club . „Четките за грим осигуряват плодородна среда за бактерии, а източниците варират от кожата ви до непосредствената ви среда“, обяснява д-р Доналд Б. Ю, сертифициран пластичен хирург на лице и медицински директор на HALO Beverly Hills Plastic Surgery & MedSpa .

Той ни казва, че „всичко - от обичайната кожна флора, като например видовете Staphylococcus aureus и Streptococcus, до тези от червата, като E. coli, от водопроводни кранове и джакузита, като Pseudomonas, и дори гъбички, може да попадне върху четките за грим и да се размножи бързо“.

След като тези микроби попаднат там, те продължават да растат. „Тревожно е колко лесно тези микроби могат да се размножават върху четките, особено когато се съхраняват във влажна среда или се използват често без почистване“, обяснява Копелман.

Често срещани проблеми с кожата, причинени от мръсни четки за грим

Акне

Не бива да е изненада, че неприятните същества по четките ви се пренасят върху кожата ви с продължителна употреба. „Пренасянето на бактерии, масла и други замърсявания от мръсните четки за грим насърчава запушването на порите и мастните канали, усилвайки възпалителните процеси, водещи до обриви с акне“, казва Ю. Копелман отбелязва, че „комбинацията от масла, мъртви кожни клетки и бактерии по четките създава перфектната среда за размножаване на бактериите, причиняващи акне“, и добавя, че „това е особено обезпокоително за моите пациенти с чувствителна или склонна към акне кожа – използването на мръсни четки може да влоши тези състояния“.

Общо раздразнение

Може би сте забелязали, че мръсната четка за грим не се усеща по същия начин върху кожата ви като чистата. „Забелязах също, че освен акнето, мръсните четки могат да бъдат изключително дразнещи за кожата“, казва ни Копелман. Ю казва, че това е така, защото „мастните жлези, намиращи се по протежение на космените фоликули по цялата кожа, отделят себум като защитна бариера за овлажняване и смазване на кожата. Мръсните четки за грим прекъсват този процес на отделяне на себум, като блокират мастните канали, създавайки възпаление и увреждайки тена ви.“ Колкото по-дълго оставяте нещата да продължат, толкова по-лоши могат да станат. „С течение на времето видях как използването на мръсни четки може да отслаби естествената бариера на кожата ви , правейки я по-уязвима към раздразнения и инфекции“, казва Копелман.

За почистване на четките за грим, дерматолозите препоръчват следните съвети:

Изплакнете върховете на четките си под хладка, течаща вода, за да премахнете остатъците от грим. Изплакнете само върха, тъй като потапянето на цялата глава на четката евентуално ще разтвори лепилото, което я свързва с дръжката.

Напълнете купа с хладка вода и една супена лъжица нежен шампоан или избистрящ шампоан. Използването на обикновен сапун и вода може да изсуши четините.

Разбъркайте върха на всяка четка в купата. За добра пяна можете също да масажирате върха на четката в дланта си.

Изплакнете върховете на четката под течаща вода.

Продължете да миете с шампоан и изплаквате всяка четка, докато водата от нея стане бистра.

Изстискайте излишната влага с чиста, суха кухненска хартия.

Поставете четките си да съхнат върху кърпа, като върховете им висят от ръба на плота . Не сушете четките си изправени в съд, тъй като това ще доведе до стичане на водата по четките, разхлабвайки лепилото, което свързва главата на четката с дръжката.

Във време, когато кожните инфекции са във възход, никога не споделяйте четките си за грим с никого другиго и ги мийте често.