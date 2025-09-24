Храни за естествено повишаване на нивата на колаген

С напредване на възрастта телата ни произвеждат по-малко колаген, което води до признаци на стареене, като бръчки, болки в ставите и по-слаба кожа. Въпреки че някои храни са богати на колаген, той се предлага и като добавка.

Колагенът е вид протеин. Състои се главно от аминокиселините глицин, пролин и хидроксипролин. Колагенът се намира в съединителната тъкан, кожата, сухожилията, костите и хрущялите. Той съдържа аминокиселини, които са от решаващо значение за поддържане на здравината и еластичността на нашите тъкани. С напредване на възрастта телата ни произвеждат по-малко колаген, което води до признаци на стареене, като бръчки, болки в ставите и по-слаба кожа. Въпреки че някои храни са богати на колаген, той се предлага и като добавка.

5 начина за естествено стимулиране на производството на колаген

През последните години колагеновите добавки набират популярност, особено за здравето на кожата и поддръжката на ставите. Много хора се обръщат към колагеновите пептиди, обикновено намиращи се под формата на прах или капсули, като удобен начин за увеличаване на приема на колаген. Ако сте начинаещ в колагеновите добавки, имаме ръководство директно от нашия експерт. Продължете да четете, за да изясните всичките си съмнения.

Наистина ли се нуждаете от колагенови добавки?

„Колагеновите добавки не са необходими за всеки. Всички ние произвеждаме колаген в тялото си, но тази способност намалява с възрастта, високите нива на стрес, тютюнопушенето и диетите с ниско съдържание на протеини. Колагеновите добавки би трябвало да поддържат еластичността на кожата, здравето на ставите и здравината на косата, но резултатите могат да варират при всеки. Ако вече се храните здравословно с различни източници на протеин и водите здравословен начин на живот, може да не се нуждаете от колагенови добавки“, каза д-р Чандани Джайн Гупта, MBBS & MD - дерматолог и естетичен лекар, Elantis Healthcare, Ню Делхи.

Кой трябва да обмисли добавки с колаген?

„Хората, които биха могли да видят полза от колагена, включват тези на 30 и повече години, които забелязват появата на бръчки, болки в ставите или намалена твърдост на кожата.“

„Спортисти, жени над 50-годишна възраст или хора, които са стресирани, хранят се неправилно или имат състояния, които биха могли да компрометират здравето на кожата и костите, могат да се възползват от допълнителна колагенова подкрепа. Идеалните кандидати за добавки с колаген биха били тези, които са загрижени за видими признаци на стареене или хранителна недостатъчност“, обясни д-р Джайн.

Идеалната възраст за започване на приема на колагенови добавки

Експертът обясни, че производството на колаген започва да намалява около средата на 20-те години, но повечето хора не обмислят прием на добавки до около 30-годишна възраст.

„Започването на добавки по-рано може да бъде превантивно, докато приемът на добавки по-късно може да осигури ползи главно чрез възстановяване на колагена. Ако решите да използвате колагенова добавка, хидролизираният колаген (пептиди) обикновено се абсорбира по-добре. Препоръчвам да започнете с малка доза дневно (5-10 грама) и да сте последователни поне 8-12 седмици, за да оцените резултатите“, съветва д-р Джайн.

Храни за естествено повишаване на нивата на колаген

Диетата е ключов компонент в производството на колаген. Някои храни, които съдържат колаген, са пилешка кожа, риба, костен бульон и яйчни белтъци. Някои витамини и минерали също подпомагат тялото в производството на колаген. Храни, богати на витамин C (цитрусови плодове, чушки и горски плодове), цинк (ядки и семена) и мед (миди и пълнозърнести храни) могат да помогнат на тялото да изгражда колаген. Здравето на колагена може да се насърчи чрез цялостна диета, богата на протеини.