Домашен трик, с който дрехите ви ще станат снежнобели

Белите дрехи не се развалят изведнъж. Това се случва бавно. Едно пране наведнъж. В началото си мислите, че е само от светлината. После осъзнавате, че ризата, която преди е изглеждала добре, сега изглежда износена. Не е точно мръсна. Просто е матова. През повечето време всъщност нищо не е наред с плата. Просто носи неща, които не можете да видите. Стар перилен препарат. Масло за тяло. Остатъци от твърда вода. Това е, което убива белите дрехи.

Хората обикновено реагират, като използват по-силни продукти. Повече перилен препарат. Повече белина. Това почти винаги влошава нещата. Белите тъкани се нуждаят от обратното. Нуждаят се от по-малко сила, не от повече.

Прости домашни методи, които действително работят върху бели дрехи

Това не са трикове. Това са навици, които хората са използвали много преди да съществуват луксозните продукти за пране.

Сода бикарбонат, когато белите дрехи губят свежестта си

Содата бикарбонат помага, когато дрехите изглеждат матови и безцветни, но не са силно замърсени. Тя разхлабва мръсотията, която е попаднала дълбоко в тъканта. Добавете малко към препарата за пране. Не много. Около половин чаша. Ако дрехите изглеждат наистина износени, първо ги накиснете. Топла вода. Сода бикарбонат. Няколко часа. След това перете нормално. Това е подходящо за памук и ежедневно облекло.

Бял оцет за сивия вид, който няма да изчезне

Когато белите дрехи изглеждат сиви, вместо жълти, това обикновено са остатъци. Оцетът помага за премахването им. Добавяйте го само към водата за изплакване.

Дрехите са по-чисти след това. По-леки също. Не смесвайте оцет с перилен препарат. Това обезсмисля смисъла на процедурата.

Лимонов сок, когато белите започнат да пожълтяват

Пожълтяването се нуждае от киселина. Лимоновият сок действа бавно, но добре. Топла вода. Лимонов сок. Оставете дрехите да престоят. Изперете ги след това. Ако можете да ги изсушите на слънце след това, още по-добре. Това е стар съвет с причина. Действа.

Слънчевата светлина

Сушенето на слънце не е само за пестене на електроенергия. Слънчевата светлина естествено изсветлява белите тъкани. Чаршафи, кърпи, памучни дрехи – всички те се възползват от нея. Само не ги оставяйте навън с часове. Твърде много слънце може да отслаби тъканите.

Водороден пероксид за петна от пот

Подмишниците и яките са трудни. Водородният пероксид помага тук. Разредете го. Не го изливайте директно. Оставете да престои кратко. След това изперете. Винаги тествайте първо. Белият плат реагира различно в зависимост от качеството.

Сапун за съдове за петна от масло

Мазнината бързо разваля белите дрехи. Препаратът за миене на съдове разгражда мазнините по-добре от перилния препарат. Една капка. Разтъркайте нежно. Изперете. Това е всичко.

Разделното пране на бели дрехи е по-важно, отколкото хората си мислят

Дори светлите дрехи отделят боя. Бавно. С течение на времето. Белите я усвояват. Винаги перете само белите дрехи. Звучи елементарно, но е една от най-големите причини белите дрехи да избледнеят.

Твърде много препарат е истинският враг

Повече перилен препарат не означава по-чисти дрехи. Това означава повече остатъци. Тези остатъци привличат мръсотия. Използвайте по-малко, отколкото смятате, че ви е необходимо. Белите дрехи се изплакват по-добре по този начин.

Перете белите дрехи скоро след носене. Не оставяйте потта да се задържа. Не прекалявайте с белина. Оставете дрехите да изсъхнат добре, преди да ги приберете. Особено при влажно време.

Белите дрехи изглеждат най-добре, когато се третират нежно и често. Не агресивно и от време на време. Целта не е да ги направим отново перфектни. Целта е да изглеждат свежи, чисти и носене по-дълго. Това обикновено е достатъчно.