Този козметичен продукт премахва мазни петна от дрехи

Почти гладни, отхапвате голяма хапка от любимата си храна и веднага усещате как мазнината се стича по брадичката ви и оставя следа по любимата ви риза. Всички сме били там и макар че може би си мислите, че това е краят за вашите омазнени дрехи, не ги изхвърляйте още. Мазните петна може да са едни от най-упоритите петна от пране за премахване , но не е невъзможно да ги премахнете. Един от основните ви козметични продукти може да е ключът към освежаването на дрехата ви - независимо дали мазнината е от горещо парче пица или от следобед, прекаран в работа в гаража. Продуктът? Сух шампоан.

Най-ефективният начин да почистите вратите на кухненските шкафове

Сухият шампоан придоби популярност заради способността си да абсорбира излишния себум от скалпа и косата на човек, удължавайки времето, необходимо за измиване на косата. Благодарение на някои от съставките си, включително царевично нишесте, талк, нишесте от тапиока и прах от арурут, той може също да абсорбира мазнините от тъканите. Но за да бъде ефективен, най-добре е да го използвате възможно най-скоро. Важно е също така да използвате неоцветен сух шампоан, тъй като оцветените продукти биха могли да оцветят светлите ви дрехи.

Как да премахнете мазни петна от дрехите си със сух шампоан

Още: Не е твърде късно! Ето как да спасите оцветените дрехи след изсушаване

Мазни петна, които вече са преминали през пералнята и сушилнята, са много по-трудни за премахване, тъй като топлината от сушилнята може да се запечата в петното. Всъщност, използването на сушилня е една от най-големите грешки, които можете да направите, когато перете оцветени дрехи . Добрата новина е, че пресните мазни петна обикновено са лесно управляеми и първата ви спирка за премахване на мазнините трябва да бъде вашият сух шампоан.

Тази кухненска съставка премахва веднага петна от трева

Започнете, като поставите дрехата си върху равна повърхност и напръскайте сухия шампоан върху петното, докато се покрие с прах. След това го оставете да престои поне час, но в идеалния случай няколко часа, за да могат съставките в сухия шампоан да абсорбират маслото. След като сте дали на сухия шампоан достатъчно време да попие петното, използвайте лъжица или нож за масло, за да изхвърлите излишния сух шампоан в кошчето. Ако масленото петно ​​изглежда е изчезнало, изперете и подсушете както обикновено.

Още: Как да премахнете засъхнали петна от дрехи

Ако все още има остатъци от мазнини по дрехата, започнете борбата си с мазнините с друг домакински продукт: препарат за миене на съдове. Нанесете една или две капки препарат за миене на съдове върху петното, разтрийте го с пръсти и след това изперете дрехата както обикновено. Уверете се, че петното е изчезнало, преди да поставите дрехите в сушилнята. Ако не е изчезнало, можете да повторите този процес или да опитате друг трик за премахване на мазнини, като този основен продукт за баня, който лесно премахва мазнините от дрехите .