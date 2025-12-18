Техниката за заземяване 5-4-3-2-1, която успокоява тревожността

Тревожността се проявява като мисли, които е трудно да се контролират. Макар че дългосрочната подкрепа е важна, моменти като този изискват прости, незабавни начини за успокояване на ума. Един такъв подход се фокусира не върху промяната на мислите, а върху повторното свързване със света около вас, а техниката за заземяване 5-4-3-2-1 е точно това. Нека да разгледаме.

Това е сензорно упражнение. С осъзната практика, то измества вниманието от тревожни мисли към настоящия момент. То е евтино, преносимо и доказателствата сочат, че помага за прекъсване на спиралите на тревожност и подобряване на емоционалната регулация.

5 неща, които можете да видите

Огледайте се около себе си и открийте пет неща, които виждате в момента. Кажете ги на глас и опишете всеки детайл.

Пример: бутилка, растение, телефон, чаша за кафе.

4 неща, които можете да усетите

Следващата стъпка е да обърнете внимание на това как се чувствате. Избройте четири неща, които можете да почувствате.

Пример: Платът, който носите, въздухът.

3 неща, които можете да чуете

След това обърнете внимание на звуците около вас и определете три неща, които можете да чуете.

Пример: звукът на вентилатора, тиктакането на часовника или някой, който щрака по клавишите на компютъра.

2 неща, които можете да усетите

За тази стъпка, ангажирайте сетивата си, за да усетите миризмите около вас.

Пример; миризмата на освежител за стая или дори парфюм

1 нещо, което можеш да опиташ

Назовете какво усещате в момента. Това може да е послевкусът от лека закуска, която сте изяли

Как работи техниката

Експертът по йога и медитация Стефани Щраус каза пред Verywellmind : „Тази техника, упражнение за осъзнатост, ни помага да излезем от тревожност, неприятни мисли или тревоги и да се докоснем до това, което е точно тук, точно сега в настоящето, чрез сетивата си.“

Според проучване на университета Джон Хопкинс, фокусирането върху околната среда може да намали симпатиковото възбуждане, т.е. учестен пулс и плитко дишане, чрез ангажиране на по-безопасни, изследователски мозъчни мрежи и позволяване на парасимпатиково възстановяване.

Клиницистите често преподават заземяване като стратегия за незабавна регулация по време на паника или висока възбуда.

Заземяването 5-4–3-2-1 всъщност е техника, базирана на доказателства, която може да помогне за регулиране на емоционалното състояние. Тя може да бъде полезна, кратка стратегия за справяне с паническа атака.