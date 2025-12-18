Колко витамин C e полезен в зимния сезон и кога става опасен

Когато настинката удари, витамин C се превръща в предпочитана хранителна добавка за мнозина. Някои започват да ядат портокали, други се насочват към хранителни добавки. Дори ако витамин C е важен за имунната система, крие ли риск приемът на големи дози? Ето по-подробен поглед върху това как твърде много витамин C може да бъде опасен, какво е неговото въздействие върху здравето и какво е оптималното количество за прием.

Витамин С: Какво и как да ядете, за да си го набавите

Въпреки че витамин C може да не е панацея за настинка или грип, той може значително да съкрати продължителността им. Според ResearchGate, редовната консумация на витамин C е свързана с 8% намаление на продължителността на настинката при възрастни. А симптомите са малко по-леки.

Според NIH , препоръчителният хранителен прием на витамин C е от 90 до 120 mg за възрастни. Пушачите се нуждаят от 35 mg повече витамин C на ден от тези, които не пушат.

Източници показват, че редовният прием на витамин C от ~200–500 mg/ден поддържа имунното здраве и умерено намалява продължителността на настинката, като дози над ~500–1000 mg/ден предлагат малка допълнителна полза поради насищане на абсорбцията и повишена екскреция.

Хранителните източници на витамин C обикновено се считат за най-безопасните варианти. Отчасти защото хранителните източници съдържат и други важни хранителни вещества като фибри и др.

Някои хранителни източници на витамин C са: чушки, броколи и ягоди.

От друга страна, добавките с витамин C, които включват хапчета и прахове, могат да бъдат рискови. Добавките предлагат удобство, но също така улесняват превишаването на безопасните граници.

Хранителната доза над 1000 mg е рисковият праг, тъй като тялото става неспособно да абсорбира напълно витамин C.

Водоразтворимите хранителни вещества като витамин С се отделят чрез урината, когато се консумират в прекомерни количества. И тук възниква рискът, тъй като преди отделянето си, витамин С се метаболизира частично в оксалат. Когато оксалатите се комбинират с калций в урината, се образува съединение, наречено калциев оксалат, което е най-често срещаният вид бъбречен камък. По този начин излишъкът от витамин С може да бъде опасен за бъбреците.

Клиниката Майо препоръчва ограничаване на приема на витамин С до 2000 мг на ден. За да се избегнат рискове за здравето, лекарите препоръчват:

Да се ​​даде приоритет на естествените източници, а не на добавките, и да се използват добавки само когато е необходимо, след препоръка на лекар.

Препоръчва се и правилна хидратация, тъй като тя помага за разреждането на оксалат в урината, което може да помогне за намаляване на образуването на камъни в бъбреците.