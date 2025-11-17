Как лесно да премахнете дъвка от дрехите

Лепкави бонбони и дъвки са едни от най-приятните лакомства, но и едни от най-трудните за премахване от дрехите, когато неочаквано се залепят за тях. Децата постоянно пускат лепкави лакомства по дрехите си и никога не знаете кога може да се натъкнете на парче дъвка, което реши да се залепи за дънките ви. Лесно е да се разочаровате, когато се сблъскате с подобни обстоятелства, тъй като бонбоните могат да създадат едни от най- упоритите петна от пране за премахване . Но не се бойте, тъй като има един кухненски предмет, който всеки има (да, дори вие), който ще се справи с тази лепкава ситуация и ще премахне остатъците от дъвки, карамел, близалки или други лепкави бонбони, решили да се залепят за дрехите ви. Всичко, от което се нуждаете, е вашият фризер и няколко основни консуматива.

Вярвате или не, всъщност можете да премахнете лепкави петна от бонбони от дрехи, използвайки фризера си. Ето как да го направите. Поставете дрехата в торбичка с цип или друга запечатваща се торбичка с дъвката или бонбоните нагоре. Може да се наложи да я сгънете, така че да пасне, но се уверете, че лепкавото място не докосва друга част от плата. Поставете торбичката във фризера и я оставете там поне за час. След като бонбоните замръзнат, тогава преминавате към следващата стъпка, която включва остъргване или отчупване.

Как да премахнете лепкави бонбони от дрехи с помощта на фризер

След като поставите дрехата си във фризера за един до два часа, внимателно изстържете бонбона или дъвката с кредитна карта или тъп нож. Само внимавайте да не действате твърде грубо, тъй като не искате да разкъсате плата. След като сте изстъргали колкото е възможно повече от замразените бонбони, ще трябва да третирате петното, за да премахнете всички останали остатъци.

Има няколко заместители на почистващите препарати , които могат да помогнат за премахването на остатъците от замърсявания, включително домакински материали като минерален спирт или медицински спирт. Втрийте почистващия препарат в тъканта с четка с меки влакна. След това го пуснете през пълен цикъл на пране, като използвате най-горещата вода, която тъканта може да понесе. Тъй като минералният спирт е на петролна основа и може да бъде агресивен към определени тъкани, най-добре е първо да тествате на дискретно място, за да се уверите, че не причинява никакви щети

Ако дрехата ви е твърде голяма, за да се побере във фризера, опитайте да поставите няколко кубчета лед в запечатваща се торбичка и да я поставите директно върху петното за около 15 минути. След като бонбоните се втвърдят, изстържете каквото можете и използвайте същите стъпки за третиране на петна, споменати по-горе. В крайна сметка, дрехата ви би трябвало да изглежда свежо, без лепкаво петно ​​от бонбони.