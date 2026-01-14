Любопитно:

14 януари 2026, 13:55 часа 0 коментара
Жените над 40 години трябва да включат тези пет хранителни добавки в диетата си

С напредване на възрастта способността на тялото да обновява и защитава кожните клетки по естествен начин намалява, което може да доведе до изтъняване на кожата, загуба на блясък и поява на фини линии.

Дерматологът д-р Моник Чеда обяснява, че някои хранителни вещества стават особено важни за жените след 40-годишна възраст, защото подпомагат процеси като производството на колаген, антиоксидантна защита, контрол на възпаленията и обновяване на кожата.

„Стареенето на кожата отразява натрупаните увреждания и по-бавното възстановяване с течение на времето“, казва тя, добавяйки, че тези хранителни вещества играят важна роля за поддържането на здрава, сияйна кожа.

Тя открои пет хранителни добавки, които препоръчва за жени над 40 години.

Витамин С

Витамин С играе ключова роля в поддържането на структурата на кожата, като насърчава производството на колаген и предпазва от външни фактори, които ускоряват стареенето.

„Витамин С е от съществено значение за синтеза на колаген и действа като мощен антиоксидант. Той помага за предпазване на кожата от UV лъчение и стресови фактори от околната среда, които ускоряват появата на бръчки, загубата на стегнатост и еластичност“, казва д-р Чеда.

Среща се в цитрусови плодове, киви, горски плодове, чушки и листни зеленчуци.

Витамин Е

Витамин Е помага за защита на клетъчните мембрани и укрепване на кожната бариера, което допринася за по-добра хидратация и естествен блясък.

„Витамин Е е мастноразтворим антиоксидант, който защитава мембраните на кожните клетки и спомага за подобряване на гладкостта и цялостния блясък на кожата“, обяснява дерматологът.

Най-често се среща в ядките, семената, зехтина и спанака.

Витамин А (каротеноиди)

Витамин А, особено под формата на каротеноиди, подпомага здравословното обновяване на кожните клетки и помага за предпазване от увреждане от UV лъчението.

„Витамин А играе ключова роля в обновяването на кожните клетки. От хранителна гледна точка, каротеноидите като бета-каротин и ликопен действат като антиоксиданти, които се натрупват в кожата и помагат за предпазване от UV увреждане“, казва д-р Чеда.

Отлични източници са морковите, сладките картофи, листните зеленчуци, доматите и чушките.

Омега-3 мастни киселини

Омега-3 мастните киселини спомагат за запазването на липидната бариера на кожата и намаляват хроничното възпаление, като по този начин допринасят за хидратацията, еластичността и по-устойчивия вид на кожата.

„Много хора не получават достатъчно омега-3 мастни киселини само чрез диета. Хранителните добавки могат да бъдат много полезни, особено за хора, които спазват вегетарианска или веганска диета“, отбелязва дерматологът.

Те се намират в сьомга, сардини, пъстърва, семена от чиа и ленено семе.

Цинк

Цинкът подпомага обновяването на кожата, поддържането на колагена и контрола на възпаленията, което става особено важно, тъй като обновяването на кожата се забавя с възрастта.

„Цинкът е от съществено значение за обновяването на кожата, синтеза на ДНК и контрола на възпаленията. С напредване на възрастта и забавянето на обновяването на кожата, адекватният прием на цинк помага за заздравяването, поддържането на колагена и цялостната устойчивост на кожата“, казва д-р Чеда.

Източници на цинк са тиквените семки, бобовите растения и пълнозърнестите храни.

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
