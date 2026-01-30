Жълти листа по растенията - причини и лечение

В голяма част от случаите, жълтите листа се дължат на твърде често поливане. Някои растения обаче могат да пожълтят и когато са подводнени или поливани твърде рядко.

6 често срещани грешки при грижата за стайни растения

Важно е да поддържате идеална влажност на почвата за вашето растение. Намирането на правилния баланс между твърде честото или недостатъчно честото поливане е по-лесно, когато знаете колко от почвата трябва да изсъхне за вашето конкретно растение.

За да поддържате растението си пълно и буйно, поливайте равномерно по цялата дължина на саксията. Поливайте обилно, докато водата се стича от дъното на саксията в чинийката. След няколко минути изхвърлете излишната вода, за да избегнете подгизнаване на почвата и „мокри крака“, които могат да доведат до гниене на корените.

Неправилно осветление

Много растения могат да понасят слабо осветени зони, но ако светлината е твърде слаба, това може да доведе до пожълтяване на листата. Недостатъчната светлина означава, че растението не може да фотосинтезира ефективно. Това води до забавяне на растежа, което означава, че корените поемат вода много по-бавно и често води до симптоми на преполиване.

Как да разберете от колко вода се нуждае растението ви

Ако подозирате, че растението ви не получава достатъчно светлина, опитайте да го преместите на място с ярка, непряка слънчева светлина. Ярка непряка светлина може да се намери до прозорец с източно изложение или на няколко метра от незасенчен южен или западен прозорец. Ако южният или западният прозорец има нещо като прозрачна завеса или естествена сянка от дърво или сграда отвън, растението може да се постави малко по-близо.

Ако растението ви обича слънцето, може да искате да го аклиматизирате към място с пряка слънчева светлина. Пряка светлина е, когато растението ви получава 6 или повече часа пряка слънчева светлина на ден. Ще намерите такъв вид светлина до отворени южни или западни прозорци.

Дефицит на хранителни вещества

При тежка хлороза листата, засегнатите клони или цялото растение могат да умрат. Най-често срещаният проблем с хранителните вещества, свързан с хлорозата, е липсата на желязо, но пожълтяването може да бъде причинено и от недостиг на манган, цинк или азот.

Дефицит на хранителни вещества

При тежка хлороза листата, засегнатите клони или цялото растение могат да умрат. Най-често срещаният проблем с хранителните вещества, свързан с хлорозата, е липсата на желязо, но пожълтяването може да бъде причинено и от недостиг на манган, цинк или азот.

Ако растението ви пуска нов растеж, торете го по време на вегетационния период. Всяка балансирана тор за стайни растения с микроелементи би трябвало да е ефикасна!