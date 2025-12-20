Ритуал, с който да превърнете портмонето си магнит за пари

Портфейлът се превръща във вашия храм на енергията на изобилието, ако изберете правилния цвят и материал, извършите ритуал и поставите 4 специални банкноти.

Портфейлът може да се превърне във вашия „храм на енергията на изобилието“, ако изберете правилния цвят и материал.

А магнитът за паричната енергия става, ако извършите ритуала за настройване и поставите 4 специални банкноти.

Често възприемаме портфейла като необходим аксесоар, нищо повече: подходящ за съхранение на банкноти, карти и дребни пари. Но портфейлът е много повече от това. Той е малък „храм на енергията на изобилието“, свещен символ на нашето взаимодействие с енергията на парите.

Всяка култура е имала своя собствена представа за специален портфейл: портмонета, колани със скрити джобове и сандъци. Те са били украсявани с магически шарки и са се използвали за съхранение не само на монети, но и на талисмани за пари, амулети за късмет и торбички за изобилие, носещи пари.

Логиката на нашите предци е ясна: парите се нуждаят от хубав „дом“ и добри съседи наблизо, което ще умножи силата им . Тогава потокът от пари ще бъде оживен и никога няма да се изплъзне през пръстите ни.

Фън шуй казва всичко: всеки портфейл говори за енергията на изобилието чрез своите вибрации.

Цвят и материал на портфейла

Цветът, материалът и качеството не са мода, а символика. Според фън шуй, цветът на портфейла има следните значения :

Червено - вибрации на действие, скорост и движение.

Зелено - вибрации на растеж, увеличение и просперитет.

Кафяво - вибрации на пестеливост, отговорност и ред.

Златен - вибрации на неограничено богатство.

Самият материал носи свой собствен код. А най-мощният е истинската кожа , която може да привлече потока и да засили енергията на изобилието.

Портфейлът е огледало на връзката ни с парите. Ако е хаотичен, смачкани банкноти, смесени с нежелани хартийки, стари сметки и фактури - той вече не е свещен „храм“, където парите са почетен гост, а „ложа“, където енергията на изобилието няма да се задържи.

Всички цветове на портфейлите по фън шуй

Ритуал за настройване на портфейла

Всеки портфейл може да бъде зареден със силата на енергията на изобилието.

Премахнете всички ненужни отпадъци от него - сметки, отчети, трохи...

Избършете с кърпа, леко навлажнена с вода и сол или билкови чайове (като дафинов лист или мента).

Поставете банкнота вътре: „магнит“ за пари и „котва“ за благодарност .

Кажете: „Този ​​портфейл е моят проводник на изобилието. Светлината живее в него, моите ресурси живеят в него.“ По този начин ще възстановите не само портфейла си, но и връзката си с енергията на изобилието.