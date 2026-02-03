Възрастта, на която сте започнали, е също толкова важна, колкото и броят на изпушените цигари

Тютюнопушенето е една от водещите причини за предотвратима смърт и един от най-важните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания.

Ново мащабно проучване обаче показва, че не е важно само колко някой пуши, но и на каква възраст е започнал.

Проучването, публикувано в списание Nature , анализира данни от национална здравна база данни в Южна Корея и включва повече от 9,2 милиона възрастни над 20-годишна възраст. Участниците не са имали предишна анамнеза за инсулт, инфаркт или терминална бъбречна недостатъчност, а здравословното им състояние е било наблюдавано в продължение на почти девет години, съобщава News-Medical.

Изследователите са изследвали връзката между възрастта, на която е започнало тютюнопушенето, и по-късния риск от миокарден инфаркт, инсулт, други сърдечно-съдови събития и обща смъртност. Анализът е взел предвид и общия брой изпушени цигари през живота, изразен в така наречените „години на опаковка“, както и редица други фактори, като кръвно налягане, кръвни липиди, диабет, физическа активност, консумация на алкохол и социално-икономически статус.

Какво показаха резултатите?

Резултатите показват, че хората, които са започнали да пушат в юношеска възраст, особено преди 20-годишна възраст, са имали значително по-висок риск от сърдечни заболявания, инсулт и преждевременна смърт, отколкото тези, които са започнали да пушат по-късно – дори когато общият брой изпушени цигари е бил сходен. С други думи, ранното започване на тютюнопушенето е допълнителен, независим рисков фактор, а не просто следствие от по-дълъг „пушачески опит“.

Най-големите рискове за здравето са наблюдавани при хора, които са започнали да пушат рано и са изпушили голям брой цигари през живота си. В тази група рискът от инфаркт е бил повече от два пъти по-голям от този при непушачите, като вероятността от инсулт и обща смъртност също е била значително повишена. Дори в сравнение с хора, които са пушили подобен брой цигари, но са започнали навика по-късно в живота си, ранното начало е носило по-висок риск.

Как се отразява ранното пушене?

Учените предполагат, че причината може да се крие в биологичната чувствителност на организма по време на юношеството - период, когато мозъкът и сърдечно-съдовата система все още се развиват - но също и в по-силната никотинова зависимост, която по-често се развива при тези, които започват да пушат много рано. Комбинацията от по-ранно излагане и по-дълъг тютюнопушещ опит може да има дългосрочни последици върху сърцето и кръвоносните съдове.

Въпреки че е потвърдена ясна връзка между интензивността на тютюнопушенето и риска за здравето, изследванията показват, че вредата не винаги се увеличава пропорционално на броя на изпушените цигари — дори по-малко количество тютюн може значително да увеличи риска, особено ако навикът е започнал в ранна възраст.

Авторите твърдят, че откритията имат важни последици за общественото здраве. Предотвратяването на започването на тютюнопушене сред младите хора, особено по време на юношеството, може да доведе до значително намаляване на инфарктите и инсултите, както и на преждевременната смърт на ниво популация.