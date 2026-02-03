Този чай понижава кръвното налягане

Кога е най-подходящото време да го пия?

Освежаващо тръпчив и флорален, чаят от хибискус е любима напитка за мнозина. Освен че е вкусен, той е свързан и с възможни ползи за здравето – някои изследвания показват, че може да помогне при високо кръвно налягане.

Но има ли смисъл да се внимава, когато се пие чай от хибискус? Експертите казват, че най-важното е да се пие редовно, въпреки че пиенето му в определено време на деня може да има допълнителни ползи за някои

Кога е най-подходящото време да го пия?

Пиенето на чай от хибискус сутрин, в идеалния случай между 6 и 10 часа сутринта, може да е добър избор, ако го пиете за кръвно налягане, казва диетологът Лиза Андрюс. Кръвното налягане често естествено се повишава сутрин, а повишените стойности след събуждане са свързани с по-висок риск от коронарна болест на сърцето и инсулт. Така че е възможно чаша чай от хибискус сутрин да помогне през това време на деня.

Диетологът Шери Гау обаче посочва, че няма убедителни доказателства, че времето е ключово за ефективността.

„Изглежда, че не е толкова важно кога пиете чай от хибискус, колкото колко често го пиете“, казва тя.

Андрюс предупреждава, че хората, приемащи диуретици – лекарства, често предписвани за високо кръвно налягане – трябва да бъдат внимателни, когато пият хибискус.

„Тъй като чаят от хибискус може да действа като лек естествен диуретик, най-добре е да го пиете поне два часа след прием на лекарството, за да не се увеличи загубата на течности и да се предизвика замаяност“, обясни тя.

Колко чай трябва да пиете?

Проучвания, които са изследвали ефектите на различни количества чай от хибискус върху кръвното налягане, обикновено предлагат две до три чаши на ден. Андрюс цитира едно проучване, което е установило, че две чаши на ден са свързани с намаляване на кръвното налягане, докато две други са открили значителни ползи при три чаши на ден.

„Ефектите обикновено не се виждат веднага. Реалистично е да се очаква, че ще са необходими поне четири седмици редовно пиене“, казва Андрюс.

Диетологът Гау е съгласен, добавяйки, че преглед на проучвания от 2022 г. е открил по-значителни подобрения при тези, които са пили чая повече от четири седмици.

Кой трябва да бъде предпазлив?

Както бе споменато, чаят от хибискус може да повлияе на ефектите на някои лекарства за кръвно налягане. Той може също така да взаимодейства отрицателно с имуносупресори, приемани след трансплантация на черен дроб или бъбрек, така че Гоу съветва всеки, който приема лекарства, да се консултира с лекар, преди да го пие редовно.

Хората, които вече имат хронично ниско кръвно налягане, също трябва да бъдат внимателни, тъй като хибискусът може допълнително да го понижи. Бременни жени, кърмещи майки и жени, които се опитват да забременеят, може да искат да ограничат или избягват напитката.

„Чай от хибискус съдържа фитоестрогени, които могат да повлияят на хормоналните процеси и потенциално да усложнят бременността, кърменето или планирането на бременност при някои жени“, казва Гав.

Тя добавя, че доклад от 2023 г. предупреждава за възможното въздействие на редовната консумация на чай от хибискус върху ин витро оплождането.

И накрая, струва си да се помни, че хибискусът е само една малка част от историята за кръвното налягане.

„Може да е полезно, но е също толкова важно да се придържате към здравословна за сърцето диета – повече плодове и зеленчуци, достатъчно калий, по-малко ултрапреработени храни и умерени количества ядки и семена“, заключава Андрюс.