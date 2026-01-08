5 ползи за здравето от консумацията на ленено семе на прах

Хранителната стойност на смлените ленени семена произтича от съдържанието им на омега-3 мазнини, фибри и лигнани, което позволява на хората да ги включат в редовната си диета за по-добро здраве. При смилането външната обвивка на ленените семена се разрушава, за да може тялото ви да се възползва от всички ползи за здравето, които целите семена не могат да осигурят, защото остават непокътнати по време на храносмилането. Дневният прием на една или две супени лъжици от този прах позволява на хората да поддържат храносмилателната си система и здравето на сърцето, като същевременно контролират нивата на кръвната си захар. Нека видим как...

Защита на сърцето от Омега-3 мастни киселини

Растителната омега-3 алфа-линоленова киселина (ALA) в ленените семена на прах помага за намаляване на нивата на лошия холестерол, което води до намален риск от сърдечни заболявания, чрез способността си да отпуска кръвоносните съдове. Проучванията показват, че пациенти с високи липиди могат да намалят общия си холестерол с 15% и триглицеридите си с 20%, когато приемат 30 грама от това вещество дневно през първите три месеца от лечението.

Лигнаните функционират като слаби естрогенни съединения, които спомагат за намаляване на образуването на плака в кръвоносните съдове и намаляват маркерите на възпаление, включително С-реактивния протеин. Хранителният профил на ленените семена ги прави подходящи за хора, които трябва да следят кръвното си налягане или имат сърдечни заболявания в семейството си. Сместа трябва да се смеси с овесени ядки или извара по време на закуска, за да се помогне на тялото да усвои по-добре съставките ѝ.

Контрол на кръвната захар при диабетици

Високото съдържание на фибри в ленените семена на прах помага за забавяне на храносмилането на въглехидратите, което предотвратява скоковете на кръвната захар, които се появяват, когато хората ядат ориз или роти, типични храни в индийската кухня. Гелообразното вещество от разтворима слуз в червата ви улавя захарите, което води до 8-седмично намаление на нивата на глюкоза на гладно с 10-15 mg/dL при пациенти с диабет тип 2. Проучванията показват, че хората, които пият по две супени лъжици от това вещество всеки ден, ще изпитат 25% повишаване на инсулиновата си чувствителност, което е равно на положителните ефекти на специфични перорални лекарства, но без никакви отрицателни странични ефекти. Съединението лигнани помага на пациенти с диабет, защото се бори с оксидативния стрес, който води до нервна болка като едно от усложненията на диабета.

Здраве на червата и лесно храносмилане

Свойствата за почистване на червата на прахообразните ленени семена съдържат 2-3 грама фибри, които помагат на хора със запек и поддържат баланса на чревните им бактерии. Лечението със слуз помага на пациенти със синдром на раздразнените черва, като успокоява чревното раздразнение, което води до 30% намаление на подуването на корема и симптомите на болка в рамките на четири седмици лечение. Изследванията показват, че хората, които консумират фибри всеки ден, ще имат по-лесно изхождане, което изисква по-малко напъване и няма да е необходимо да използват лаксативи.

Пребиотичните фибри служат като храна за полезните бактерии, които произвеждат късоверижни мазнини, които са от полза както за здравето на дебелото черво, така и за функцията на имунната система. Прахът трябва да се комбинира със смутита или мътеница, за да се започне процесът на образуване на гел. Продуктът съдържа омега хранителни вещества, които го правят по-добър от добавките с псилиум. Лечението осигурява на пациентите комфортно облекчение по време на хемороиди и възстановяването им от хирургични операции. Наред с това, трябва да пиете по осем чаши вода всеки ден, защото фибрите абсорбират вода, което помага за предотвратяване на спазми. Процесът на постоянно елиминиране на отпадъците чрез продължителна употреба помага за намаляване на маркерите за рак на дебелото черво.