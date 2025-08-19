Учени разкриват: Има ли ползи от спането с гушната възглавница

Начинът, по който спим и заспиваме, е различен за всеки. Докато някои позиции са идеални за определени хора, за други те могат да бъдат особено неудобни или неприятни. Въпреки удобството на всеки човек обаче има някои позиции, които са по-полезни за здравето от други. В случая със спането с възглавница в ръцете много експерти клонят към мнението, че то може да бъде много полезно както физически, така и психически, въпреки че все още се изследва до каква степен може да ни е от полза.

Как ни помага физически

Снимка: iStock

Въпреки че може да изглежда като поза, която не модифицира и не внася никакви промени във физическото ни състояние, тя има определени ефекти върху тялото. Някои специалисти посочват, че прегръщането на възглавницата по време на сън (особено ако се прави настрани), насърчава по-добрата позиция на гръбначния стълб. Това подобряване обхваща цялата област - от врата до долната част на гърба. Освен това е интересно да се знае, че този начин на спане може да облекчи натиска върху бедрата и коленете, ако възглавницата разделя краката, постигайки по-неутрална и удобна поза.

Други експерти посочват, че тя може да бъде идеална, ако искате да подобрите кръвообращението. Поставянето на възглавницата между ръцете ви може да осигури допълнителна опора на крайниците и торса, което може да подобри кръвообращението и да намали напрежението.

В някои случаи се съобщава, че тази позиция е помогнала за намаляване на хъркането и сънната апнея. Това е така, защото тя помага да се поддържат главата и шията в изравнено положение, което поддържа дихателните пътища отворени и води до много ползи за дишането.

На психологическо ниво

Снимка: iStock

Въпреки че повечето от ползите, които могат да се изпитат от тази поза, са физически, можем да открием и много положителни моменти на психологическо ниво. Притискането на възглавницата, докато спите, може да помогне за намаляване на стреса и тревожността. Физическият контакт с този съществен елемент в леглото ни спомага за освобождаването на окситоцин - хормон, който намалява нивата на кортизол. Това насърчава спокойствието и релаксацията.

В някои случаи може да повиши чувството за сигурност, тъй като е подобно на усещането, което човек изпитва, когато е в компания, и на чувството, което изпитва в детството си с родителите или роднините си. Това е успокояващо. Освен това може да намали активирането на нервната система, което допринася за състояние на релаксация, улесняващо съня, пише "Marca".