Как лесно се маха двойно залепващо тиксо от стена?

Какво ще ви е необходимо?

Двойно залепващото тиксо помага при окачване на снимки или календари, но тази ефективност не се простира до опитите за премахване на лентата. Премахването на двустранната лента от стената е трудно, защото тиксото и лепилото образуват маса, която не можете да отстраните с нокът.

Но можете да премахнете двустранно залепващата лента от стени, както и от стъкло, дърво и пластмаса, с комбинация от топлина и разтворители. В повечето случаи ще можете да премахнете всички следи от двойно залепващото тиксо от повърхността без никакви щети.

Съображения за безопасност

Бъдете внимателни със запалими разтворители на петролна основа, като например течност за запалки или спрей, изместващ водата (например WD-40 ), или ацетон.

Изхвърлете разтворителите, напоените парцали и остатъците, напоени с разтворител, по одобрен от общността начин. Проветрете помещението преди да използвате разтворителя.

Инструменти

• Ножче за бръснене

• Памучни или микрофибърни парцали

• Сешоар или ютия за дрехи

• Финозърнеста шкурка

• Латексови ръкавици

Материали

• Разтворител (водоизместващ спрей, течност за запалки или ацетон)

• Изопропилов алкохол

• Алуминиево фолио

Как да премахнете двойно залепващо тиксо от стена?

Дръжте всички инструменти готови и на една ръка разстояние, когато отлепвате двойно залепващо тиксо от стени с топлина. Загрятата лента се охлажда бързо, така че трябва да действате бързо.

1. Затоплете лентата

Насочете сешоар към двойно залепващото тиксо на висока мощност за около една минута. Или поставете тънка кърпа върху лентата и след това притиснете ютия към лентата. Ютията трябва да е на ВИСОКА мощност и на режим за сухо, а не на пара.

Предупреждение

Избягвайте предварително да отлепвате лентата. За този метод ще ви е необходима колкото е възможно по-голяма част от лентата непокътната.

2. Отлепете лентата

Отстранете източника на топлина и веднага отлепете лентата. Започнете от единия ъгъл. Работете бавно и внимателно, за да запазите лентата непокътната. Ако лентата изстине и стане по-трудно да се отлепва, отново загрейте останалата част.

3. Почистете или шлайфайте повърхността

Възможно е да е останало известно количество лепило. За дърво с покритие или гипсокартон почистете повърхността с малко количество разтворител, предварително нанесен върху парцал. За голо дърво не използвайте разтворители. Вместо това, оставете остатъка да изсъхне, след което леко го шлайфайте с фино зърнеста шкурка.

Как да премахнете двустранна лента от стъкло?

Уверете се, че стъклото е безопасно за остъргване. Стъклото с покритие може да се надраска. Ако не сте сигурни, остържете ъгъл на стъклото, за да го тествате.

1. Изстържете лентата

С чисто бръснарско ножче, внимателно изстържете големите парчета пяна и лепило от стъклото.

2. Нанесете разтворител

Нанесете малко количество от разтворителя върху остатъка. Оставете разтворителя да действа от 30 секунди до една минута.

3. Лепило за остъргване

Използвайте бръснарското ножче, за да изстържете остатъците от пяната и лепилото, докато е още мокро. Пуснете остатъците върху парче алуминиево фолио. Използвайте чист памучен парцал, за да отстраните последните парченца пяна и лепило.

4. Чисто стъкло

Почистете разтворителя от стъклото с памучна или микрофибърна кърпа и изопропилов алкохол.

Как да премахнете двустранна лента от пластмаса?

1. Затоплете пластмасата

Оставете колкото е възможно повече от двустранната лента непокътната. Включете сешоара на висока степен, но го дръжте далеч от пластмасата, докато не можете да определите ефекта на топлината върху нея. Постепенно приближавайте сешоара.

2. Отлепете лентата

Докато насочвате сешоара към лентата, използвайте другата си ръка, за да повдигнете единия ѝ ъгъл. Не насилвайте лентата да се отлепи. Вместо това, оставете лентата да се отлепи естествено, докато лепилото омекне.

Ако премахването на лентата с топлина не помогне, използвайте разтворител.

3. Тествайте разтворител върху повърхността

В зависимост от вида пластмаса, тя може да бъде повредена от разтворители. Затова първо тествайте с разтворителя малък, незабележим участък. Повечето видове пластмаса могат да се почистват със спрей, който измества водата. Течността за запалки и ацетонът ще повредят повечето видове пластмаса.

4. Почистване на лентата с разтворител

Нанесете разтворител върху чист парцал. Задръжте парцала върху пластмасовата повърхност за около 30 секунди, за да омекнат пяната и лепилото. След това внимателно изтъркайте остатъка.

5. Чиста пластмаса

Изопропиловият алкохол ще избели и обезцвети много видове пластмаса. Затова почистете разтворителя от пластмасата с топъл разтвор от сапун и вода. Изплакнете сапунения разтвор с хладка, чиста вода.