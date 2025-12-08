Хьогмо призна, че планът на Лудогорец се е променил преди 1-вата минута, в Славия доволни от точката

Старши треньорът на Лудогорец – Пер-Матиас Хьогмо, и помощникът на Ратко Достанич в щаба на Славия - Юлиян Петков, дадоха своите мнения след хикса между двата отбора от 19-ия кръг на Първа лига. Наставникът на "орлите" призна, че попадението на Исак Соле в 30-ата секунда е променило плановете на родния хегемон, и анализира подобрения облик на тима си през втората част. Петков от своя страна изрази задоволството от представянето на "белите".

Хьогмо призна: Славия се отбранява много добре

„Със сигурност не е приятно да получиш попадение след няколко секунди футбол. Оттам насетне нашият план се промени, Славия се отбранява много добре. Създадохме доста възможности, вкарахме обаче само един гол. През второто полувреме създадохме достатъчно възможности, за да спечелим. През второто полувреме създадохме повече и по-добре се представяхме. Не успяхме да спечелим надиграванията един на един преди почивката. Това променихме“, смята Хьогмо.

"Разбира се, че съм доволен. Трябва да поздравя момчетата, защото изиграха страхотен мач срещу Левски, в който положиха много усилия. Това бе тактическо надлъгване - да се приберем назад, да разчитаме на контраатаки и да не хабим много сили. Лудогорец изпуснаха две, три положения, но в 47-ата минута, ако това положение на Янис Гермуш беше влязло, може би, щяхме да си тръгнем с трите точки. За такова себераздаване и точката е успех", започна Петков.

"Няма как да не се усети умората. Опитахме се да освежим повечето футболисти. През седмицата работихме за възстановяването на играчите, за да могат да изиграят пореден добър мач. Преди двубоя за Купата отново ще направим това, за да може да завършим годината по най-добрия начин", каза още той след равенството между Лудогорец и Славия.