Какви тънкости трябва да знаем при почистване на тъмни плочки?

Независимо дали са в банята, кухнята или хола, тъмните настилки придават луксозна визия, която трудно може да бъде постигната с друг тип облицовка. Но колкото и красиви да изглеждат, те имат един особен недостатък – замърсяванията по тях се виждат много повече.

Всяка капка вода, следа от прах или петно от сапун изпъкват ясно на тъмната повърхност. Затова при тяхното почистване е важно да се спазват някои тънкости, които да гарантират безупречен вид и дълготрайна поддръжка.

Защо тъмните плочки изискват специално внимание?

Всъщност те подчертават следи от варовик, сапунени налепи, капки и прах.

На черната или тъмносивата повърхност дори най-малките петна изглеждат видими и създават впечатление за недобра хигиена. Освен това неправилното почистване може да остави ивици, които се забелязват повече, отколкото върху светли настилки.

Именно затова грижата за тях изисква малко повече внимание и правилен избор на почистващи средства.

Подготовка преди миене

Преди да се пристъпи към същинското почистване, е добре плочките да бъдат предварително почистени от прах и по-едри замърсявания. Това може да стане чрез сухо избърсване с микрофибърна кърпа или с прахосмукачка с подходящ накрайник. По този начин се избягва надраскване на повърхността при миене.

Особено в банята и кухнята често има косми, трохи или частици сапун, които ако не бъдат премахнати предварително, могат да се разнесат при миене и да оставят следи.

Избор на подходящи препарати

Тъмните плочки са чувствителни към някои почистващи препарати, особено към тези с високо съдържание на киселини или силни абразиви. Най-добре е да се използват препарати с неутрално pH, специално предназначени за керамика или гранитогрес.

Домашни разтвори също вършат отлична работа – например смес от топла вода и малко оцет или вода със сода бикарбонат. Те почистват ефективно, без да увреждат повърхността.

Значението на правилната техника

При тъмните плочки техниката на почистване е също толкова важна, колкото и препаратът. Добре е да се използват меки гъби или кърпи от микрофибър, които не оставят влакна и не надраскват повърхността.

След почистване с препарат, плочките трябва да се изплакнат обилно с чиста вода, за да не останат остатъци, които биха образували петна. Изключително важно е те да се подсушат веднага след измиване, тъй като капките от твърдата вода оставят ясно видими следи върху тъмните повърхности.

Как да предотвратим варовиковите отлагания?

Белите следи от варовик се появяват там, където водата е твърда и съдържа високи количества калций и магнезий. За да се предотврати натрупването им, е препоръчително след всяко къпане плочките да се избърсват със суха кърпа или със стирка със силиконово покритие.

Ако вече има образувани налепи, добър вариант е да се използва разтвор от оцет и вода, който се напръсква и оставя да подейства за няколко минути, след което се изплаква.

Почистване на фугите

Фугите при тъмните плочки често са с контрастен цвят, което ги прави още по-забележими при замърсяване. Натрупването на прах, плесен или сапунени остатъци във фугите може да развали общия вид на настилката.

За тяхното почистване е добре да се използва стара четка за зъби и паста от сода и вода. Друг ефективен вариант е смес от кислородна вода и малко сода, която освежава и избелва. Редовното им почистване е задължително, ако искаме плочките да изглеждат като нови.

Значението на доброто подсушаване

Една от най-големите грешки при почистването на тъмни плочки е оставянето им да изсъхнат сами. Когато водата се изпари, по повърхността остават следи от соли, които създават неприятни ивици.

Затова след всяко миене е добре плочките да се подсушат с мека и суха микрофибърна кърпа. Това не само предотвратява образуването на петна, но и поддържа повърхността лъскава и безупречна.

Домашни методи за блясък

Ако искате тъмните плочки да изглеждат наистина впечатляващо, може да използвате някои домашни трикове за допълнителен блясък.

Разтвор от вода и няколко капки амоняк връща блясъка на повърхността. Лимоновият сок пък придава свежест и премахва миризмите, които понякога остават в банята.

Важно е обаче тези методи да се прилагат внимателно и винаги да се изплакват след това, за да не останат остатъци.

Предпазване от надраскване и износване

Тъмните плочки могат да се повредят при използване на твърди четки или абразивни гъби. Особено внимание трябва да се обърне на почистващите прахове, които често съдържат малки частици, способни да увредят глазурата.

За да се запази настилката като нова, е добре да се използват само меки и щадящи аксесоари за почистване.

Редовна поддръжка за дълготраен ефект

Ако се оставят замърсяванията да се натрупват, премахването им става много по-трудно. Затова е по-добре да се мият често, дори и когато изглеждат почти чисти. Редовната грижа спестява усилия и предпазва от трайни петна и варовикови налепи.