ТАЗИ риба е по-добра от тлъстия шаран и скучната скумрия: Ще си оближете пръстите!

Есетрата, някога свързвана с кралско ястие, сега е по-широко достъпна и ценена във всички краища на света. Въпреки че може да изглежда трудна за приготвяне, не е. Напротив, тя се прави бързо и лесно.

Какво наистина прави тази кралска риба, богата на сочно, обезкостено месо, толкова специална? Научете повече за есетрата и открийте прости начини за приготвянето ѝ.

Характеристики на вкусната есетра

Есетрата е една от най-престижните и ценени риби. Характеризира се с уникален, деликатен вкус и леко месо с малко кости. Идеална е за любителите на риба, тъй като съдържа само големи кости, които могат да бъдат отстранени преди готвене. Няма малки кости, така че не е нужно да се занимавате с „чоплене“ в чинията си.

Вкусът на есетрата е много деликатен и маслен, а след обработка се топи в устата. Месото ѝ, благодарение на структурата си, държи формата си перфектно, което го прави лесно за готвене, печене или задушаване, както и за елегантно сервиране.

Къде можете да купите есетра?

Купуването на есетра не е толкова трудно, колкото си мислите. Най-често се среща в добре заредени рибарници и деликатесни магазини, където обикновено се продава разнообразие от риба. Интересното е, че есетрата понякога се появява в хладилниците на големите вериги супермаркети. Това определено е плюс, особено ако пазарувате там всеки ден – можете да разгледате хладилниците и фризерите.

3 идеи за готвене на есетра

Есетрата е бърза и лесна за приготвяне риба. Може да се пържи, задушава или дори готви на пара. Ето три бързи и лесни идеи за готвене за Никулден.

Цяла печена есетра с билки

Идеална за специални поводи. Натрийте я със сол и черен пипер, поръсете с лимон и я напълнете с пресни билки като копър, мащерка, розмарин, резенчета лимон и масло. Печете я цяла във фурната на 180°C, като използвате горно/долно нагряване. Отнема около 20 минути, но препоръчваме да проверявате от време на време – ако е покафеняла след 15 минути, определено е готова.

Печени шайби от есетра

Месото на есетрата е достатъчно твърдо, за да не се разпадне при печене на скара. Шайбите, които са дебели резени, просто се мариноват за кратко в зехтин, чесън и бяло вино, след което се запържат в тиган или се пекат на скара. Това прави бързо, здравословно и интензивно вкусно ястие. Отново, около 20-25 минути са достатъчни, за да е рибата готова за консумация. Не забравяйте да я обръщате от двете страни по време на готвене.

Пушена есетра

Поради простата и удобна структура, есетрата е идеална за горещо опушване. Пушеното месо придобива маслена консистенция и дълбок, опушен вкус. В тази форма тя е отлична основа за предястия, салати или елегантен поднос за парти маса.