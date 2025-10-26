Народни средства за лечение на херпес

Повечето хора с херпес нямат симптоми или имат само леки симптоми. Много хора не знаят, че са заразени и могат да предадат вируса на други, без да знаят.

Медик посочи няколко метода да излекуваме херпеса

Симптомите могат да включват болезнени, повтарящи се мехури или язви. Новите инфекции могат да причинят треска, болки в тялото и подути лимфни възли.

Симптомите може да са различни по време на първия епизод (или „огнище“) на инфекция, отколкото по време на повтарящ се епизод. Ако се появят симптоми, те често започват с изтръпване, сърбеж или парене близо до мястото, където ще се появят раните.

Честите симптоми на орален херпес включват мехури (херпеси) или отворени рани (язви) в или около устата или устните.

Херпесът е едно от най-коварните здравословни състояния. Дори това явление да е леко и да ви притеснява само веднъж на шест месеца, то никак не е приятно. Особено неприятен е характерният обрив по устните, който не само силно сърбя, но и изглежда неестетично, принуждавайки ви да се криете от любопитни погледи в продължение на няколко дни.

1. Мляко

Намокрете памучна кърпа с мляко, съдържащо 1,5 процента млечна масленост, и я нанесете върху засегнатата от херпес област (ако нямате мляко с необходимото съдържание на масленост, можете да използвате каквото и да е). Не добавяйте мляко, докато не изсъхне само. Повтаряйте тази процедура на всеки 2-3 часа и херпесът би трябвало да изчезне до вечерта.

2. Женско биле

Коренът от женско биле е чудесно средство за херпеси. Смилайте го на прах, добавете вряща вода, за да се получи паста, и нанесете директно върху обрива. Най-добре е да направите това преди лягане и да измиете остатъците от женско биле от лицето си сутрин.

3. Водороден пероксид – водород

Ако вече са се появили мехури по устните ви, най-добре е да ги покриете с водороден прекис. Правете това на всеки 2-3 часа и до вечерта лицето ви ще бъде отново чисто.

4. Лук

Чесънът е чудесен и при херпес. Смачкайте скилидка чесън и нанесете получената пулпа върху болното място. Този метод е подходящ само за домашно лечение, но е изключително ефективен!

5. Етерично масло от мента

За разлика от чесъна, етеричното масло от мента не само лекува херпесни обриви, но и мирише страхотно. Нанасяйте го върху възпалената област на кожата три пъти на ден. Това е най-доброто средство за херпес по устните!

6. Алое вера

Сокът от алое вера също е чудесен при херпес. Втривайте го върху болното място на всеки 2 часа или просто нанесете прясно счукан лист.

7. Лед

Ледът е чудесен при първите симптоми на херпес. Веднага щом усетите, че устните ви се подуват, нанесете парче лед върху тях. Това ще облекчи отока и ще забави развитието на заболяването, като по този начин ще помогне на тялото бързо да се справи с инфекцията.