Без болници, училища и транспорт: Португалия продължава стачката срещу трудовите промени

В Португалия е в ход обща стачка, предизвикала масови протести и сблъсъци с полицията. Причината са спорни предложения за над 100 промени в трудовия кодекс, които според правителството трябва да увеличат продуктивността и конкурентоспособността на португалската икономика.

Много от обществените услуги бяха прекъснати заради протестните действия. На практика работата спря в болници и училища, транспортните услуги също баха засегнати.

Профсъюзите излязоха на първата генерална стачка в страната след повече от десетилетие, а хиляди работници се събраха пред парламента в Лисабон.

Синдикатите твърдят, че измененията дават повече правомощия на работодателите за сметка на работниците.

Без училища, болници и транспорт

Десетки полети и влакове бяха отменени, училищата бяха затворени, а работата на болниците беше на практика блокирана в градове из цяла Португалия.

Въпреки че болниците останаха отворени, повечето операции и прегледи бяха отложени, тъй като медицинският персонал напусна.

На международното летище в Лисабон десетки полети бяха отменени, след като пилоти, стюардеси и служители по обработката на багаж също напуснаха летището. То беше отворено, но до голяма степен пусто.

Общественият транспорт беше сведен до минимум в много райони, а синдикатите заявиха, че сметоизвозването е спряно. Лисабонското метро съобщи, че услугите са спрени в 23:00 часа в сряда и ще бъдат възобновени едва в петък сутринта.

Частни компании също бяха засегнати, като производствените и дистрибуторските фирми също съобщиха за стачки.

Източник: Getty Images

Спорните предложения

Предложените промени включват улеснена процедура за компаниите при уволнение на работници, отказ от правото на стачка в допълнителни сектори на икономиката, ограничение за това колко дълго кърмещите жени могат да изискват гъвкав работен график, както и намален отпуск при спонтанен аборт.

Сред най-противоречивите от над 100 предложения също са разрешение на работодателите да удължават временните договори с години, премахване на забраната за уволнение на работници и незабавното им повторно наемане непряко чрез аутсорсинг и премахване на изискването за възстановяване на работа на служители, които са били уволнени несправедливо.

Икономика на кръстопът

Португалия има една от най-малките икономики в Европейския съюз, а работниците ѝ са сред най-нископлатените в 27-членния блок. Средната месечна заплата е около 1600 евро преди данъци, сочат данни на Националния статистически институт. Минималната месечна заплата, получавана от стотици хиляди работници, е 870 евро 1018 долара преди данъци.

Премиерът от Социалдемократическата партия Луис Монтенегро обаче не е на същото мнение. Той определи стачката като "безсмислена", защото по думите му страната се справя добре.

Според него Португалия се е превърнала в най-бързо развиващата се икономика в еврозоната през последните месеци, но все още е необходимо да се преодолее "нестабилността" на пазара на труда, "за да могат компаниите да бъдат по-печеливши, а работниците да имат по-добри заплати".

"Няма да се откажа от това да имам страна с амбицията да бъде начело, да бъде в авангарда на Европа", каза той в навечерието на стачката.

Синдикатите твърдят, че промените лишават работниците от права, докато правителството твърди, че те са необходими, за да направят икономиката по-гъвкава и да стимулират растежа.

Казус пред бъдещия президент

Въпросът е актуален в течащата в страната кампания за президентските избори през януари, като няколко от кандидатите вече заявиха, че законопроектът за трудова реформа нарушава конституцията на Португалия от 1976 г.

Съгласно "полупрезидентската" система на Португалия държавният глава може да откаже да подпише законопроекти, одобрени от парламента. Вместо това те могат да бъдат изпратени за преглед от Конституционния съд или президентът може да упражни вето, което, макар и да може да бъде отменено от парламента, забавя процеса, осигурявайки време за дискусии и преговори.