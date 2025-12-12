"Големият въпрос сега е свързан с Румен Радев": Социолози за алтернативите и ще има ли нови политически сили

Големият въпрос сега е свързан с Румен Радев. Ако сега скочи, може да е основен бенефициент от всичко това, наред с ПП-ДБ, които ще се укрепнат в тази ситуация. Този коментар направи социологът Първан Симеонов от агенция "Мяра" в ефира на Нова телевизия, който коментира оставката на кабинета "Желязков" и какви са следващите ходове на партиите. По думите му следва въпросът със служебното правителство, а след изборите на дневен ред ще бъде съдебната система.

Следващите ходове

Колежката му Евелина Славкова от агенция "Тренд" също смята, че е важен въпросът с Румен Радев. Тя обясни, че ако сега "Радев не скочи и политическите партии, които са в момента, отидат на избори, ще получим от същото по много". "Няма да има никаква динамика в електоралните отношения и ще продължим по същия начин. Радев ежедневно коментира и дава "сламки", че той ще скочи. Това може да доведе до увеличаване на хората, които ще излязат да гласуват, защото ще има нещо ново. Новото винаги провокира", каза тя.

Относно ГЕРБ и Бойко Борисов, Симеонов заяви, че сега той ще се опита да каже, че ако има някаква драма с еврото, тя е по вина на протестите. "Опитва се и да се разкачи от Пеевски, който с идеята си за контрапротести пое всичко върху себе си", каза той.

Другото, което според него Борисов ще се опита да направи, е да остане годен при бъдещо раздаване за някакви коалиции или тематични мнозинства.