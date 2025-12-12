Провалени преговори: Гръцките фермери засилват блокадите, но всички ги подкрепят

Преговорите между гръцките фермери и земеделския министър Костас Циарас завършиха без успех и блокадите по пътищата в южната ни съседка ще продължат.

На срещата между фермерите от Крит и аграрния министър не беше постигнато споразумение по нито едно от исканията на протестиращите. "Продължаваме докато не постигнем решаване на проблемите", заявиха земеделците.

Следващата седмица се подготвя среща между ръководителите на протеста и премиера Кириакос Мицотакис.

Засилени блокади, засилена подкрепа

Прави впечатление, че нараства броят на хората от различни сектори, които се включват към блокадите на фермерите и подкрепят тяхната кауза. Част от тях са студенти, строителни работници, пенсионери, учители и дори собствениците на месарски загазини, които другата седмица затварят за ден, за да участват в протеста.

Земеделците, от своя страна, правят жестове към хората като пропускат коли по магистралите без тол такси, а на много места раздават на чакащите шофьори от своята продукция.

Така се създава впечатление, че цяла Гърция подкрепя протеста, заявиха депутати от опозицията, които се срещнаха с фермерите.

Броят на основните пътища в Гърция, на които има трактори, расте. Блокадите се увеличават, както и участниците в тях, предаде БНР.

В петък, за ден, с трактори и пеш ще се блокира пристанището на Солун. По пътя Солун - Атина местата за движение на тракторите са на 5 ключови точки. Блокадите са през 2 часа. От Александруполис към Солун броят на тракторите се увеличи значително само за ден.

Източник: БГНЕС

Проблемът на границата

Блокадите на границите също продължават.

Девети ден продължава блокадата на българския граничен пункт "Кулата - Промахон". Стотиците шофьори всеки ден са принудени да чакат с часове, а загубите за транспортния сектор нарастват.

По традиция гръцките фермери затварят границата всеки ден около 12:00 часа, като блокадата продължава между 7 и 8 часа. В този период от двете страни на пункта се образуват километрични опашки от 20–25 километра.

В първите дни от протестите много от шофьорите изразяваха солидарност с исканията на фермерите, по вече напрежението сред превозвачите нараства. Чакането с часове води до сериозни финансови загуби, закъснели доставки и риск за превозваните стоки.

Засегнати са не само българските транспортни фирми, тъй като "Кулата - Промахон" и "Илинден - Ексохи" са ключови и за превозвачи от Полша, Румъния и Северна Македония, предаде бтв.

Причината за недоволството са неизплатени в пълен размер европейски субсидии. Забавянето е свързано с голям корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски разплащания, който избухна още през лятото.