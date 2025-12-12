Кабинетът подаде оставка:

Ще пада голям смях! SOOSHI MANGO за първи път в България на 19 юни във Vidas Art Arena

12 декември 2025, 09:42 часа 304 прочитания 0 коментара
Ще пада голям смях! SOOSHI MANGO за първи път в България на 19 юни във Vidas Art Arena

В средата на декември Fest Team започва да подготвя и лятната програма за Vidas Art Arena. Култовото австралийско комедийно трио Sooshi Mango ще излезе на сцената в Борисовата градина на 19 юни 2026 със своето чисто ново международно шоу Sooshi Mango: Home Made – грандиозен лайв спектакъл, който пренася публиката в суровия, шумен и невероятно смешен свят на тяхното детство и семейни корени. Билетите за техния характерен, разтърсващо смешен и емоционално разпознаваем хумор, за седящи места влизат в продажба утре, 12 декември, в мрежата на ticketstation.bg.

Home Made е най-голямото и най-амбициозно шоу на Sooshi Mango досега – експлозивна смесица от скеч театър, култови персонажи, културни сблъсъци, неподправена самоирония и онзи специфичен етно-хумор, който ги превърна във феномен с над 800 милиона гледания онлайн. Шоуто разкрива нецензурирания свят на детството им, където семейните скандали са шумни, очакванията – по-наситени от вкуса на соса в тенджерата на Нона, а обичта се изразява чрез закачки, вина и… опасно много храна.

Sooshi Mango – съставен от братята Джо и Карло Саланитри и техния най-добър приятел Андрю Манфре – е безспорно един от феномените в стендъпа на последното десетилетие. Новата им продукция идва с любимите персонажи Johnny, Vince и Sam, разточителна сценография, голям екран, музикални изненади и характерния за Sooshi Mango хаос, енергия и импровизация, които разсмиват публиката до сълзи. Home Made отдава почит на имигрантските родители – италиански, гръцки, балкански и много други, които са оформили поколения – едновременно писмо, написано с любов и откровена пародия, в която всяко семейство, независимо от неговия произход, може да се разпознае.

Sooshi Mango са сред най-успешните комедийни групи в Австралия, носители на AACTA наградата за Любим дигитален комедиен създател, единствените комици в историята, разпродали три поредни шоута в Rod Laver Arena, творци, чиито герои, видеа, подкаст (Saucy Meatballs: A Podcast Not About Meatballs) и сценични продукции превземат света с бърза скорост.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На 19 юни публиката у нас ще може да види на живо тази адски смешна комбинация от етно-хумор, семейни недоразумения, културни сблъсъци, носталгия, самоирония и неподправени усмивки, с които Sooshi Mango печелят сърца по целия свят. Шоуто във Vidas Art Arena ще се превърне в нашествие на етно-шеги, перуки, абсурдни лели и чичовци и достатъчно смях за дни наред след края на представлението.

Билетите за Sooshi Mango излизат в продажба в петък, 12 декември, на цени започващи от 33 евро. Следете новините около събитието на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи на организатора.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
комедия стендъп комедия Sooshi Mango
Още от Сцена
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес