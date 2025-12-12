Стойчо Младенов се срещна с босовете на ЦСКА, „армейците“ подготвят страхотна инициатива

Стойчо Младенов се е срещнал с част от ръководството на ЦСКА. Това се е случило вчера, 11 декември в офиса на изпълнителния директор на „армейците“ Вангел Вангелов. На срещата са присъствали още спортният директор Бойко Величков, както и техническият директор на клуба Михаил Александров. Поводът за събирането е била страхотна инициатива, която подготвят „червените“. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

ЦСКА възнамерява да възстанови Клуба на ветерана

Според информациите от ЦСКА възнамеряват да възстановят Клуба на ветерана. Затова и ръководството на „армейците“ е инициирало въпросната среща, на която са присъствали още редица заслужили бивши футболисти на тима, между които Петър Витанов – Патрика, Емил Бучински, Георги Илиев – Майкъла.

Какво е обсъдено на срещата?

От ЦСКА са съобщили на ветераните, че те ще разполагат със своя ложа на новия стадион „Българска армия“, която ще бъде и със скайбокс. Също така е било обсъдено и въвеждането на вид пенсия от клуба, която ще се дава на някои от легендите, които са в затруднено финансово положение. Средствата за това начинание ще се набират от Фондация ЦСКА. Клубът на ветераните ще има предимно представителни функции, но те ще участват в живота на „армейците“ и всичко случващо се около отбора. Очаква се именно Стойчо Младенов да оглави възстановения Клуб на ветераните на ЦСКА.

